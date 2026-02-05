Người ta vẫn thường bảo "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", nhưng ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ phải sửa thành "hơn nhau ở nhà chồng" mới đủ đầy ý nghĩa. Những ngày này, lướt mạng xã hội, lòng người không khỏi nặng trĩu khi chứng kiến đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ chồng lớn tiếng nhiếc móc con dâu đang ở cữ.

Giữa thời điểm người phụ nữ yếu đuối nhất cả về thể xác lẫn tinh thần, những lời nói sát thương ấy chẳng khác nào nhát dao cứa vào lòng. Đáng sợ hơn cả sự chì chiết của mẹ chồng, chính là thái độ dửng dưng đến tàn nhẫn của người chồng ngồi ngay bên cạnh. Nhìn cảnh ấy, chẳng trách sao phụ nữ ngày nay cứ nghe đến hai chữ "hôn nhân" là lại chần chừ, e ngại.

Khi miếng ăn cũng trở thành vũ khí sát thương của "người nhà"

Dân gian có câu "gái chửa cửa mả", sinh con xong đàn bà như con cua lột, yếu ớt và nhạy cảm vô cùng. Đáng lẽ ra, cái lúc nằm ổ kiêng khem ấy, người phụ nữ phải được nâng niu, được ăn ngon ngủ yên để lại sức. Thế nhưng, trong đoạn video đang gây bão dư luận kia, người xem chỉ thấy một không khí ngột ngạt đến khó thở. Người mẹ chồng, với vai vế bề trên, đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói về chuyện ăn uống của con dâu.

Bà chỉ tay, giọng đanh thép kể lể chuyện "tao toàn ăn thừa của mày", chuyện con dâu chỉ ăn một bữa, rồi chê bai cả cách nấu nướng của thông gia. Bà không ngại ngần lôi cả mẹ ruột của con dâu vào cuộc chỉ trích: "Có khi mày đi ngoài cũng vì cái tội của mẹ mày đấy... rang dở dở ương ương".

Miếng ăn là miếng tồi tàn, người xưa nói cấm có sai. Khi một người mẹ chồng đem chuyện ăn uống, đem cả công sức chăm sóc của bà thông gia ra để đay nghiến con dâu, thì sự tôn trọng tối thiểu dường như đã không còn. Đàn bà đi lấy chồng, lãi mỗi đứa con, nhưng đến bát cơm chan nước mắt thế này thì cái lãi ấy liệu có bù đắp nổi những tổn thương?





"Đàn ông như vua chúa": Tư duy lệch lạc hay sự dung túng cho sự phản bội?

Nhưng đỉnh điểm của sự phẫn nộ không nằm ở bát cơm hay miếng thịt kho nghệ, mà nằm ở quan điểm hôn nhân méo mó đến đáng sợ của người mẹ chồng. Khi biết con trai mình có quan hệ ngoài luồng, thay vì răn dạy con giữ gìn đạo đức, bà lại thản nhiên ví von: "Các ông vua bà chúa còn dâng lên cho mà ăn kia kìa. Đàn ông phải chấp nhận thế chứ không thể là của riêng mình được".

Nghe đến đây, ai cũng phải rùng mình. Ở cái thời đại này, vẫn còn tồn tại tư tưởng đàn ông đi ngoại tình là lẽ thường, là chuyện "ăn vụng biết chùi mép"? Bà cho rằng con trai mình đi với gái là vì công việc, không bỏ bê gia đình là được. Sự bênh vực mù quáng ấy không chỉ dung túng cho cái sai của con trai mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của con dâu.

Nó tước đi quyền được yêu thương trọn vẹn, quyền được tôn trọng sự thủy chung của người phụ nữ. Hóa ra, trong mắt bà, con dâu chỉ là người giữ nhà, còn con trai bà là "vua", có quyền ban phát tình cảm cho bất cứ ai, miễn là "biết chùi mép".





Nỗi đau từ người đàn ông "kề ấp tay gối"

Bi kịch của người vợ trẻ trong câu chuyện không chỉ dừng lại ở bà mẹ chồng khắc nghiệt. Phụ nữ lấy chồng, mẹ chồng có khó tính đến mấy nhưng nếu chồng biết thương, biết đứng ra che chở thì cũng cam lòng. Đằng này, cái đau đớn nhất lại đến từ chính người đàn ông mà cô đã chọn làm cha của con mình.

Trong khi mẹ ruột đang xối xả mắng vợ, anh chồng ngồi đó, khoanh tay, không một lời can ngăn, thậm chí còn "đổ thêm dầu vào lửa". Câu nói của anh ta: "Anh muốn giấu thì sao em biết được" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người vợ đang yếu ớt. Đó không phải là lời giải thích, đó là sự thách thức, là sự trơ trẽn của kẻ đã sai còn không biết hối lỗi. Hành động và lời nói ấy thể hiện sự bất lực của một người đàn ông thiếu bản lĩnh, núp bóng mẹ để tấn công vợ mình. Cảm giác cô độc giữa nhà chồng, bị cả hai người thân thiết nhất "đánh hội đồng" bằng lời nói, có lẽ là cảm giác kinh khủng nhất mà một người phụ nữ phải trải qua.





"Combo" hủy diệt tâm lý phụ nữ sau sinh

Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc rằng, giai đoạn hậu sản là lúc phụ nữ dễ rơi vào trầm cảm nhất. Sự thay đổi nội tiết tố, vết đau trên cơ thể, nỗi lo chăm sóc con cái khiến họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chỉ một lời nói vô tình cũng đủ khiến họ tủi thân khóc cả đêm, huống hồ là những lời nhiếc móc nặng nề, những cú sốc về sự phản bội của chồng dồn dập kéo đến cùng một lúc.

Được biết, người mẹ chồng trong câu chuyện cũng có con gái, cũng đi làm dâu, cũng đã sinh con và làm mẹ. Lẽ ra, người đàn bà từng đi qua dông bão phải thấu hiểu và thương lấy người đàn bà khác, nhất là khi đó lại là con dâu mình. Nhưng tiếc thay, sự tổn thương trong quá khứ dường như đã khiến bà trở nên cay nghiệt hơn, trút những hậm hực lên đầu con trẻ.

Nhìn lại câu chuyện này, người ta mới thấm thía cái giá của sự chọn lựa sai lầm. Phụ nữ thời nay ngại kết hôn, không phải vì họ sợ khổ, sợ khó, mà họ sợ cái cảnh "khác máu tanh lòng", sợ sự cô đơn trong chính căn nhà mình đang sống. Hôn nhân không phải là nấm mồ, nhưng nếu chọn nhầm người, nhầm gia đình chồng, thì đó thực sự là một canh bạc mà phần thua thiệt luôn nghiêng về phía người đàn bà.

Mong rằng cô gái trong câu chuyện sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì con và quan trọng nhất là vì chính bản thân mình. Bởi sau tất cả, chỉ khi biết yêu thương bản thân, phụ nữ mới có thể tìm thấy bình yên thực sự, dù có hay không có một người đàn ông bên cạnh.