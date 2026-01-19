Giải mã "cơn sốt" máy giặt LG cỡ lớn: Sản phẩm nào đang thống trị giỏ hàng cuối năm của các gia đình Việt?

Cuối năm là khoảng thời gian vừa tất bật vừa rộn ràng, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa trong mỗi gia đình. Việc dọn dẹp, giặt giũ chăn màn, rèm cửa hay quần áo mới trở thành bước quen thuộc để "làm mới" không gian sống trước thềm năm mới.

Trong cảnh sinh hoạt đó, nhiều gia đình nhận ra máy giặt khối lượng nhỏ dần không còn phù hợp: quần áo phải chia nhiều mẻ, chăn mền dày khó giặt gọn, thậm chí phải mang ra tiệm giặt ủi vừa tốn thời gian vừa phát sinh chi phí.

Do vậy, vào dịp cận Tết, máy giặt khối lượng lớn càng được săn đón như "trợ thủ" giúp hoàn tất việc giặt giũ nhanh gọn, để gia đình có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp và tận hưởng không khí Tết trọn vẹn hơn.

Nhu cầu giặt giũ khối lượng lớn như chăn màn, áo khoác dày dịp cuối năm thúc đẩy các gia đình tìm đến những dòng máy giặt có sức chứa "khủng" hơn.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này được phản ánh rõ nét qua các số liệu kinh doanh tại hệ thống bán lẻ điện máy lớn nhất cả nước. Theo ghi nhận tại Điện máy XANH, thị trường máy giặt những tháng cuối năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của các dòng sản phẩm có khối lượng giặt lớn. Cụ thể, trong danh sách các mẫu máy giặt bán chạy của LG tại hệ thống, nhóm sản phẩm có dung tích từ 11kg đến 13kg chiếm gần 60% tổng số lượng bán ra. Và khi xu hướng nâng cấp máy giặt cỡ lớn ngày càng rõ nét, các thương hiệu sở hữu dải sản phẩm phù hợp nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Nhờ nắm bắt chính xác nhu cầu này, LG ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật tại Điện máy XANH khi dẫn đầu về số lượng máy giặt bán ra trong quý IV/2025 với hơn 51.500 sản phẩm, tăng 47% về sản lượng và 60% về doanh thu so với quý trước. Đà tăng trưởng này khẳng định chiến lược đúng đắn của hãng khi kịp thời tung ra dải sản phẩm khối lượng lớn với mức giá dễ tiếp cận đúng thời điểm người dân có nhu cầu sắm Tết.

Đóng góp quan trọng vào sức mua của phân khúc máy giặt khối lượng lớn là các model sở hữu các tính năng thông minh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và công sức mà vẫn bảo vệ quần áo - đúng với nhu cầu giặt giũ cao điểm dịp cận Tết. Trong đó, ở nhóm máy giặt lồng ngang, mẫu LG AI DD Inverter FX1411N5G 11kg là một trong những mẫu bán chạy nhất với gần 8.000 lượt bán trong quý IV/2025, hiện được ưu đãi từ 12,49 triệu đồng xuống còn 9,99 triệu đồng.

Sản phẩm ghi điểm với công nghệ AI DD tự động nhận biết khối lượng và chất liệu vải để tối ưu chuyển động giặt. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không cần phải đắn đo chọn chế độ phức tạp, chỉ cần bỏ quần áo vào và máy sẽ tự lo liệu. Bên cạnh đó, tính năng giặt hơi nước Steam hỗ trợ diệt khuẩn, giảm nhăn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

AI DD được săn đón nhờ khả năng tự động lựa chọn thời gian giặt, lượng nước sử dụng và chuyển động phù hợp để quần áo được giặt tối ưu nhất

Ở phân khúc máy giặt lồng đứng, mẫu LG TurboDrum Inverter 14 kg T2514VBTB lại là "chân ái" cho những gia đình đang tìm kiếm máy giặt khối lượng lớn với mức giá tối ưu. Sản phẩm đang có mức ưu đãi Tết cực kỳ hấp dẫn tận 30%, giúp chi phí giảm từ 10.79 triệu chỉ còn 7.49 triệu đồng. Thiết bị được trang bị công nghệ TurboDrum tạo ra các xoáy nước mạnh mẽ, giúp đánh bật vết bẩn cứng đầu mà hạn chế tối đa tình trạng quần áo bị xoắn rối vào nhau. Động cơ Smart Inverter giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện năng, từ đó giúp gia đình tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Các dòng máy giặt của LG không chỉ giặt sạch, tiết kiệm mà còn sở hữu thiết kế sang trọng, nâng tầm không gian sống

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, những ưu đãi nhà bán lẻ Điện máy XANH cũng là yếu tố then chốt giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dòng máy giặt hiện đại này. Với mạng lưới cửa hàng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành, người mua dễ dàng đến trải nghiệm trực tiếp và nhận tư vấn kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Đặc biệt, để hỗ trợ người tiêu dùng "nhẹ gánh" chi tiêu trong bối cảnh cần sắm sửa nhiều thứ cho ngày Tết, Điện máy XANH đã tung ra loạt chương trình ưu đãi thiết thực. Nổi bật là chính sách Mua Trả Chậm vô cùng linh hoạt: khách hàng có thể lấy máy về dùng ngay để dọn Tết mà không cần trả trước bất kỳ khoản nào, đi kèm ưu đãi 0% lãi suất kéo dài đến 12 tháng. Chưa dừng lại ở đó, khi mua các dòng máy giặt LG trong dịp này, khách hàng còn được "lì xì" lên đến 5 triệu đồng cho mỗi sản phẩm, nhận được bộ quà tặng gia dụng thiết thực cùng phiếu giảm giá 2 triệu nếu mua kèm máy sấy LG, đồng thời miễn phí hoàn toàn công lắp đặt.

Có thể thấy, việc đầu tư một chiếc máy giặt khối lượng lớn không chỉ là câu chuyện mua sắm đơn thuần, mà là sự đầu tư cho chất lượng cuộc sống. Với sự hỗ trợ từ hệ thống Điện máy XANH cùng các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế từ LG, người tiêu dùng Việt đang dần hiện thực hóa mong muốn "đổi một lần, nhàn nhiều năm", để Tết này việc nhà không còn là gánh nặng, nhường chỗ cho những phút giây nghỉ ngơi và sum vầy trọn vẹn.