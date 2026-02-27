Miyuna - đối thủ nặng ký nhất của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia đến Việt Nam

Cuối tháng 3 tới đây, giới trẻ Việt Nam sẽ chính thức đón nhận một "cơn địa chấn" giải trí mang tên TOKYO GIRLS COLLECTION (TGC). Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu tiên lễ hội thời trang - âm nhạc mang đậm chất pop culture của Nhật Bản đến Việt Nam, mà còn gây sốt với dàn line-up "khủng", nổi bật là sự xuất hiện của Miyuna, đối thủ nặng ký nhất của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia.

Từ "thánh đường" thời trang đến không gian pop culture rực rỡ

Ra đời từ năm 2005, TOKYO GIRLS COLLECTION không đơn thuần là một sự kiện trình diễn, mà đã trở thành hiện tượng văn hoá đại chúng, được ví như "thánh đường" của xu hướng thời trang ứng dụng (ready-to-wear) tại Nhật Bản. Trải qua gần hai thập kỷ, TGC luôn giữ vững phong độ với những đường runway dài hàng trăm mét và sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi kỳ. Đây cũng từng là bệ phóng và sân khấu bùng nổ của nhiều biểu tượng toàn cầu như BLACKPINK, BIGBANG hay TWICE.

Lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo trong chiến lược vươn ra Đông Nam Á, TGC Vietnam 2026 được thiết kế thành một siêu lễ hội kéo dài hai ngày (28 - 29/3/2026) tại Vạn Phúc City (TP.HCM). Ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, mang đến không gian trải nghiệm giao lưu văn hóa, ẩm thực, mua sắm lấy cảm hứng từ khu phố Harajuku sầm uất cùng các màn runway mãn nhãn. Tâm điểm rơi vào ngày thứ hai với đêm concert quy mô lớn, nơi những sải bước thời trang mang đậm DNA Nhật Bản hòa quyện hoàn hảo cùng âm nhạc live đỉnh cao.

Đêm giao thoa J-Pop và V-Pop: Miyuna đọ sức hút cùng dàn sao Việt

Sức nóng của sự kiện đang tăng lên từng ngày nhờ dàn line-up quy tụ những cái tên hàng đầu. Sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông đổ dồn về Miyuna – nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh năm 2002 đến từ Nhật Bản. Sở hữu chất giọng nội lực và phong cách linh hoạt giữa pop, rock và soul, Miyuna chính là người đã vượt qua Phương Mỹ Chi để giành ngôi Quán quân chương trình quốc tế Sing! Asia 2025 . Màn "chào sân" Việt Nam của cô được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục đẳng cấp, thỏa mãn sự mong chờ của người hâm mộ. Đồng hành cùng cô là One Or Eight, nhóm nhạc nam 8 thành viên đang "làm mưa làm gió" toàn cầu với bản hit Don’t Tell Nobody .

Không kém cạnh đại diện nước bạn, dàn sao V-Pop cũng chứng minh sức hút với những tên tuổi bảo chứng truyền thông. Từ phong cách R&B hiện đại, chỉn chu của SOOBIN, hình ảnh thời thượng, cá tính của MIN và Phương Ly, cho đến nguồn năng lượng bùng nổ của Quang Hùng MasterD. Đặc biệt, sự góp mặt của Rhyder, Captain Boy và LyLy sẽ mang đến những sắc thái tươi mới, đại diện cho thế hệ Gen Z đa tài.