Tin vui của Phương Mỹ Chi

Tính đến thời điểm tối 2/2, công chúng chỉ còn khoảng 4 ngày để bình chọn cho nhân vật, câu chuyện truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 với chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Càng tiến gần thời điểm đóng cổng bình chọn, đường đua của WeChoice Awards 2025 càng chứng kiến những biến động rõ rệt. Giữa bức tranh cạnh tranh ngày một gay gắt, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ vươn lên vị trí top 3 Nhân vật truyền cảm hứng.

Cú lội ngược dòng lên top 3 của Phương Mỹ Chi cũng cho thấy sức mạnh của sự đồng hành từ cộng đồng người hâm mộ. Sự ủng hộ dành cho nữ ca sĩ đến từ nhóm khán giả trung thành là những người theo dõi và ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cô qua từng giai đoạn. Thứ hạng hiện tại mới chỉ phản ánh cục diện tạm thời. Với đà tăng trưởng hiện tại, khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng Phương Mỹ Chi sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong những ngày cuối bình chọn.

Phương Mỹ Chi thay đổi thứ hạng, vươn lên top 3 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 (ảnh: WeChoice Awards 2025)

Từ hình ảnh “cô bé dân ca” bước ra từ các sân khấu truyền hình, Phương Mỹ Chi đã kiên trì theo đuổi con đường làm mới âm nhạc dân gian, đưa chất liệu truyền thống hòa vào hơi thở đương đại. Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, nữ ca sĩ chọn cách phát triển chậm nhưng chắc, xây dựng bản sắc riêng giữa một thị trường âm nhạc luôn biến động.

Phương Mỹ Chi đã có 1 năm 2025 với nhiều dấu mốc vàng son (ảnh: WeChoice Awards)

Phương Mỹ Chi mang đến hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử nghiệm, đối diện tranh luận và từng bước chứng minh lựa chọn của mình bằng sản phẩm và thái độ làm nghề nghiêm túc. Chính hành trình ấy đã giúp cô chinh phục thêm nhiều khán giả ở giai đoạn cuối, đưa lượt vote tăng trưởng rõ rệt.

Sau hành trình dài kiên trì làm mới mình và bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc mang đậm bản sắc Việt, Phương Mỹ Chi đang dần hái quả ngọt bằng sự ghi nhận rõ rệt từ khán giả tại WeChoice 2025. Hãy tiếp tục bình chọn cho Phương Mỹ Chi để ủng hộ một câu chuyện truyền cảm hứng xứng đáng được viết tiếp tại WeChoice Awards 2025.

Phương Mỹ Chi là đại diện của những nghệ sĩ trẻ luôn cố gắng hoàn thiện và lan tỏa năng lượng tích cực (ảnh: WeChoice Awards)

Bình chọn cho Phương Mỹ Chi tại đây.

Những câu chuyện góp mặt trong top 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 đều mang trong mình những giá trị đáng trân trọng. Đó là hành trình của những con người rất khác nhau về xuất phát điểm, lĩnh vực hoạt động và hoàn cảnh sống, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt lên giới hạn bản thân và khát khao lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng.

Ở WeChoice, việc bình chọn cho top 21 Nhân vật truyền cảm hứng không đơn thuần là chọn ra người dẫn đầu, mà còn là cách công chúng ghi nhận, đồng hành và tiếp thêm động lực cho những cá nhân đã và đang tạo ra ảnh hưởng tích cực theo cách riêng của họ.

Cổng bình chọn vẫn đang mở, hãy bình chọn cho top 21 Nhân vật truyền cảm hứng tại đây.