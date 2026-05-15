Tối 14/5, tờ Bảo vệ Pháp luật đưa tin tức mới nhất liên quan đến vụ Miu Lê bị điều tra vì liên quan nghi án ma tuý. Theo đó, VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) không nằm trong nhóm đối tượng bị khởi tố.

Diễn biến sự việc được công bố là đối tượng An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Trong sự việc này, tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang là đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Đây cũng là lý do ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố.

Không lâu sau đó, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - đã chính thức phát đi thông báo dài liên quan đến vụ việc nữ ca sĩ bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Gây chú ý, trong thông cáo nêu rõ thái độ của Miu Lê lẫn công ty đại diện sau bê bối chấn động của nữ ca sĩ.

"Dù không bị khởi tố hình sự, nhưng KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó", trích thông cáo chính thức từ công ty quản lý Miu Lê.

Ngoài ra, công ty quản lý cũng xin phép thay mặt Miu Lê gửi lời cáo lỗi đến các nhãn hàng, nhà sản xuất, đối tác và ban tổ chức vì sự cố cá nhân của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như kế hoạch hợp tác của các bên. Trong thông báo này, phía công ty cũng xác nhận sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm.

Nhiều khán giả cho rằng đây là bài học lớn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có sức ảnh hưởng với công chúng. Nghệ sĩ không chỉ là người làm nghề mà còn có tác động nhất định đến giới trẻ thông qua hình ảnh, lối sống và phát ngôn trên mạng xã hội. Chính vì vậy, bất kỳ sai lầm nào liên quan đến pháp luật hay các tệ nạn xã hội cũng dễ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng xem vụ việc lần này là lời cảnh tỉnh về việc tránh xa các chất kích thích và lối sống thiếu kiểm soát.

Thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma tuý những ngày qua đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả, đây là cú sốc lớn bởi Miu Lê vốn là gương mặt quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ, hoạt động bền bỉ ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến gameshow. Từ một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, hình ảnh gần gũi cùng nhiều sản phẩm được yêu thích, Miu Lê giờ đây lại đối diện với biến cố lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp , Cô Gái Đến Từ Hôm Qua , Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 .