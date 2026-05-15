Không phải ai cũng được tạo hóa ưu ái đến mức này: Mặt đẹp một, thân hình đẹp mười, tìm mãi không ra góc nào để chê

Định nghĩa lại khái niệm: Nhan sắc trời ban

Nhìn lần đầu, Moon Ga Young dễ bị gắn mác "gương mặt nữ sinh" đôi mắt to, nét thanh, trong sáng đến mức ngây thơ. Chính vì vậy nhiều năm đầu sự nghiệp, cô gần như bị đóng khung vào những vai dịu dàng, thuần khiết, không có nhiều đất diễn thực sự.

Nhưng điểm đặc biệt ở Moon Ga Young là gương mặt đó lại có khả năng biến hóa mà không phải ai cũng có. Trang điểm nhẹ thì ngọt ngào như tiểu thư. Makeup đậm, ánh nhìn sắc lại ngay lập tức là một vẻ đẹp hoàn toàn khác, mê hoặc và lạnh, kiểu mà nhìn vào không rời được mắt. Hai thái cực trên cùng một khuôn mặt, không hề mâu thuẫn nhau đó là thứ không phải luyện mà có được.

Nếu gương mặt là thứ nhiều người khen từ đầu, thì vóc dáng mới là thứ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Moon Ga Young cao 1,69m, nặng khoảng 46kg nhưng điều tạo nên sự khác biệt không phải con số mà là tỷ lệ. Chân dài, eo thon, vai vừa đủ rộng để không thiết kế nào bị phí khi mặc lên người cô. Cộng đồng mạng Hàn hay dùng cụm "gương mặt thiên thần, body ác quỷ" để mô tả cô và nhìn vào thực tế, cụm đó không hề ngoa.

Bí quyết của cô không phải kiêng khem hà khắc. Moon Ga Young từng chia sẻ cô ăn đủ bữa, đủ chất, kết hợp tập ballet từ nhỏ, gym và pilates đều đặn. Không có chế độ khổ hạnh, chỉ có thói quen lành mạnh duy trì đủ lâu để thành kết quả. Bản thân cô cũng không ngại khoe mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô thường chọn những thiết kế để vóc dáng được nhìn thấy, không phải để che đi.

Nhan sắc và tỷ lệ body của Moon Ga Young không chỉ được khen trên mạng nó được thị trường thời trang quốc tế xác nhận bằng hợp đồng thực tế. Năm 2023, cô trở thành đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana thương hiệu xa xỉ nước Ý vốn nổi tiếng khắt khe trong việc chọn gương mặt đại diện. Đây được đánh giá là bước ngoặt giúp cô nâng tầm hình ảnh thành biểu tượng high fashion của thế hệ diễn viên Hàn hậu 1995, một vị trí mà rất ít đồng nghiệp cùng thế hệ chạm tới được.

Lần đầu xuất hiện tại show Dolce & Gabbana Thu Đông 2024 ở Milan, cô lập tức xếp thứ 2 bảng xếp hạng người nổi tiếng tạo ra giá trị truyền thông cao nhất tại Tuần lễ thời trang Milan Xuân Hè 2024 vượt mặt hàng loạt ngôi sao quốc tế cùng tham dự. Ấn tượng đến mức khi bộ phim The Devil Wears Prada 2 tái hiện cảnh show diễn của Dolce & Gabbana tại Milan, Moon Ga Young xuất hiện luôn trong phim ngồi hàng ghế đầu cạnh Meryl Streep và Stanley Tucci, như một phần không thể thiếu của bức tranh thời trang quốc tế đó.

Ngoài Dolce & Gabbana, danh sách nhãn hàng hiện tại của cô còn có Dolce & Gabbana Beauty, Calvin Klein, Le Coq Sportif, Dermafirm, Dinto một portfolio đủ rộng để thấy rằng cô không chỉ được một thương hiệu ưu ái mà là được nhiều phân khúc khác nhau cùng chọn mặt gửi vàng.

Sở hữu trong tay sự nghiệp khiến nhiều người ghen tị

Cái bẫy của người quá đẹp trong showbiz là dễ bị nhớ mặt mà quên vai diễn. Moon Ga Young thoát được bẫy đó và thoát theo cách đáng nể.

Debut từ năm 2006 khi mới 10 tuổi, cô mất gần 15 năm để thoát khỏi hình ảnh nữ sinh mờ nhạt mà ngoại hình quá dễ thương vô tình tạo ra. Bước ngoặt đến với True Beauty (2020) bộ phim đưa tên tuổi cô đến với lượng khán giả rộng hơn nhiều. Tiếp đó là My Dearest Nemesis (2025) trên tvN chỉ sau 3 tập đã thu hút hơn 62 triệu lượt xem các trích đoạn trên mạng xã hội, lập kỷ lục chưa từng có với phim đầu tuần của đài này, thậm chí vượt mặt Lovely Runner hiện tượng của năm 2024.

Dấu mốc lớn nhất đến vào tháng 5/2026, khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang giải thưởng danh giá bậc nhất điện ảnh Hàn ngay ở lần đầu tiên được đề cử, với vai diễn điện ảnh đầu tay trong Nếu Chúng Ta. Bộ phim vượt 2 triệu vé, trở thành phim tình cảm nội địa ăn khách nhất trong nhiều năm. Báo Hàn ghi nhận đây là chiến thắng phá vỡ thế độc quyền của các nữ diễn viên thế hệ 8X vốn thống trị hạng mục này suốt nhiều thập niên.

20 năm làm nghề, lần đầu đặt chân lên sân khấu Baeksang đã ẵm tượng vàng về không phải may mắn, mà là kết quả của cả một hành trình tích lũy dài.

Điều ít được nhắc đến nhưng thực ra là thứ tạo nên sự khác biệt của Moon Ga Young: cô biết mình đẹp, và cô không giả vờ ngược lại. Cô không chọn phong cách an toàn để lấy lòng số đông thích hở thì hở, thích lạnh thì lạnh, thích táo bạo thì táo bạo. Thái độ đó kết hợp với nhan sắc và vóc dáng thực sự là thứ giúp cô luôn tạo được dấu ấn dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

Nhan sắc chín hơn theo năm tháng, sự nghiệp dày dặn hơn theo từng vai diễn và cả hai đang ở đỉnh cùng một lúc. Không nhiều người được như vậy.

Thanh Yên