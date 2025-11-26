Mitutoyo - Hơn 70 năm khẳng định vị thế nhà sản xuất thước kẹp hàng đầu thế giới

Với hơn 70 năm giữ vững vị thế nhà sản xuất thước kẹp hàng đầu thế giới, thước kẹp Mitutoyo hiện là lựa chọn hàng đầu tại các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử trên toàn cầu.

THB Việt Nam tự hào là "cầu nối" đưa thước kẹp Mitutoyo đạt chuẩn quốc tế đến tận tay các doanh nghiệp và kỹ thuật viên tại Việt Nam.

Điều gì tạo nên vị thế hàng đầu của Mitutoyo trong ngành thước kẹp?

Trong suốt nhiều năm qua, Mitutoyo vẫn luôn giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thước kẹp nói riêng và ngành thiết bị đo lường nói chung. Lý do nhờ vào:

Độ chính xác đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Độ chính xác cao chính là điểm mạnh đầu tiên khi nhắc đến dòng thước kẹp Mitutoyo . Bởi mỗi thiết bị đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định nghiêm ngặt, được thiết kế với độ chia nhỏ nhất có thể lên tới 0.01mm, 0.02mm, 0.05mm; sai số chỉ khoảng ± 0.02mm, ± 0.03mm, ± 0.04mm…đảm bảo độ tin cậy trong mọi phép đo.

Chính mức độ chính xác này đã biến Mitutoyo trở thành tiêu chuẩn tham chiếu toàn cầu, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong các công việc đo lường yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Thước kẹp Mitutoyo có độ chính xác cực cao

Vật liệu bền, chống mài mòn, đảm bảo tuổi thọ cao

Không chỉ chú trọng đến độ chính xác mà thương hiệu Mitutoyo còn đặc biệt đầu tư vào vật liệu để sản xuất ra các mẫu thước kẹp bền bỉ và có tuổi thọ cao.

Cụ thể các model thường được chế tạo từ thép hợp kim cao cấp, có khả năng chống gỉ, chống mài mòn, hoạt động ổn định cả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Thước kẹp Mitutoyo được làm từ thép không gỉ, có độ bền cao

Đặc biệt một số mẫu thước kẹp cao cấp còn được hãng trang bị cấp bảo vệ IP giúp chống nước chống bụi hiệu quả. Nhờ đó người dùng có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn sử dụng lâu dài, giảm tối đa chi phí thay thế bảo trì.

Sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều ngành công nghiệp

Tính đến nay, thương hiệu Mitutoyo Nhật Bản đã nghiên cứu, sản xuất và thành công giới thiệu ra thị trường hàng trăm các model từ thước kẹp cơ khí , đồng hồ cho đến dạng điện tử hiện đại.

Các sản phẩm sở hữu dải đo phong phú từ 0-150mm, 0-200mm, 0-300mm, trên 300mm…và được phân phối với giá thành dao động từ 600.000 - 24.000.000 đồng, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ các xưởng cơ khí nhỏ lẻ, phòng thí nghiệm đến các nhà máy sản xuất quy mô lớn.

Mitutoyo ra mắt hàng trăm mẫu thước kẹp với đủ các dải đo

Sự ra đời của thước kẹp Mitutoyo đã mang đến giải pháp đo lường chính xác, ổn định và tin cậy, ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất linh kiện, cơ khí, CNC, điện tử, robot. Thiết bị cũng được dùng để kiểm soát chất lượng đầu vào - đầu ra, đảm bảo tiêu chuẩn trong từng khâu và duy trì độ chính xác cao trong dây chuyền tự động hóa cũng như các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, giảng dạy.

THB Việt Nam - Đơn vị phân phối thước kẹp Mitutoyo chính hãng với giá tốt

Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam tự hào là một trong những đối tác phân phối chính thức các dòng thước kẹp Mitutoyo tại thị trường Việt Nam.

Với mục tiêu phát triển bền vững và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, đơn vị cam kết cung cấp đa dạng các dòng thước kẹp - tất cả đều được nhập khẩu chính hãng từ thương hiệu Mitutoyo Nhật Bản.

Đến với THB Việt Nam quý khách hàng luôn được đội ngũ kỹ thuật viên tư vấn, giải đáp mọi thông tin để có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu thước kẹp ưng ý, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả trong công việc đo lường.

Đặc biệt, đơn vị cũng cam kết thực hiện bảo hành theo đúng quy định, đồng thời mang đến mức giá thành cạnh tranh cùng nhiều chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.

Cửa hàng THB Việt Nam tại 579 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động và phát triển, THB Việt Nam đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, thuận tiện để khách hàng ở mọi miền Tổ Quốc có thể dễ dàng tiếp cận và đặt mua thước kẹp Mitutoyo.

Riêng với khách hàng nội thành Hà Nội và TPHCM trong bán kính 5km và có đơn hàng trên 1 triệu đồng sẽ được áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển và giao hàng tận nơi.

