Đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026 đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu nhan sắc khi lần đầu công khai điểm số trực tiếp của ban giám khảo ngay trên sân khấu. Trong đó, trường hợp của đại diện Lào - Miranda Aengmany gây tranh cãi dữ dội khi liên tiếp nhận mức điểm thấp kỷ lục từ giám khảo Omar Harfouch.

Theo đó, trong đêm bán kết, các thí sinh trải qua hai phần thi gồm dạ hội và mặt mộc. Đặc biệt ở phần thi mặt mộc, dàn người đẹp phải trực tiếp tẩy trang ngay trên sân khấu để khoe trọn đường nét tự nhiên của khuôn mặt. Đây cũng là phần thi khiến mạng xã hội dậy sóng vì điểm số được hiển thị công khai ngay sau khi thí sinh hoàn thành phần trình diễn. Giữa dàn thí sinh nhận mức điểm khá cao, Miranda Aengmany bất ngờ bị giám khảo Omar Harfouch chấm đúng 1 điểm liên tiếp ở cả phần thi dạ hội lẫn mặt mộc. Đây cũng là thí sinh duy nhất nhận 2 điểm 1 ở cả 2 phần thi trong đêm Bán kết.

Ngay lập tức, kết quả này tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng việc chấm 1 điểm ngay tại đêm bán kết là quá khắt khe và dễ ảnh hưởng tâm lý thí sinh. Một số ý kiến còn chỉ trích giám khảo Omar Harfouch đang miệt thị ngoại hình khi đưa ra mức điểm quá thấp dành cho đại diện Lào.

Ở phần thi dạ hội, đại diện Lào nhận 1 điểm từ giám khảo Omar, tổng điểm trung bình là 4,64 điểm

Đến phần thi mặt mộc, thí sinh này tiếp tục nhận 1 điểm từ Omar. Trong khi đó, có 3 giám khảo khác chấm cho cô 9 điểm

Sau khi đoạn clip lan truyền, cư dân mạng cũng nhanh chóng đào lại loạt hình ảnh đời thường và mặt mộc mà Miranda Aengmany thường chia sẻ trên trang cá nhân. Không ít người nhận xét đại diện Lào sở hữu nhan sắc khá ngọt ngào, gương mặt hài hòa và ngoại hình dễ nhìn chứ không hề “tệ” tới mức bị chấm 1 điểm như vậy.

Nhiều bức ảnh mặt mộc của Miranda thậm chí còn nhận được lời khen bởi làn da đẹp, đường nét nhẹ nhàng. Chính vì thế, kết quả từ vị giám khảo này càng khiến cộng đồng fan sắc đẹp tranh luận gay gắt hơn. Sau đêm thi, Miranda Aengmany còn livestream bật khóc nức nở vì áp lực và hụt hẫng. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội. Đông đảo khán giả Việt Nam đã để lại bình luận động viên, an ủi đại diện Lào giữa làn sóng tranh cãi về điểm số.

Miranda Aengmany bật khóc sau khi nhận 2 điểm số 1 trong đêm Bán kết

Trên trang cá nhân, Miranda Aengmany thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường

Cô gây ấn tượng vì sự nhiệt tình, năng lượng tại Miss Grand

Cư dân mạng Việt Nam dành nhiều lời động viên cho Miranda Aengmany

Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, giám khảo Omar Harfouch cũng đã lên tiếng giải thích về quyết định chấm điểm của mình. Ông cho biết việc đánh giá không chỉ dựa trên phần thể hiện trong một đêm thi mà là cả quá trình xuyên suốt cuộc thi. Omar Harfouch chia sẻ: "Tôi hiểu sự thất vọng của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, đối với tôi, việc chấm điểm không chỉ đơn thuần là về đêm nay. Đây là một quá trình sơ tuyển sẽ còn tiếp tục vào ngày mai và ngày 30. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp - từng đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi như Elite Model Look, Miss Europe, và làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại Top Model Monaco, tôi phải duy trì sự nhất quán trong các đánh giá của mình.

Phiếu bầu của tôi tối nay, ngày mai, và trong đêm chung kết phải đồng nhất với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định nhất thời. Công chúng luôn ghi nhớ, so sánh và kỳ vọng vào sự nhất quán".

Giám khảo cho biết chấm điểm dựa trên quá trình của các thí sinh

Miranda Aengmany là Hoa hậu Chuyển giới Lào 2022 và hiện đang đại diện Lào tham dự Miss Grand International All Stars 2026. Người đẹp được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng LGBTQ+ tại Lào nhờ nhan sắc nữ tính cùng hành trình truyền cảm hứng tích cực. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Miranda Aengmany còn là người mẫu và influencer khá nổi tiếng tại quê nhà. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang, chiến dịch quảng bá hình ảnh cũng như nhiều hoạt động cộng đồng tại Lào.

Bên cạnh đó, Miranda còn được nhiều người biết đến bởi việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Người đẹp theo đuổi hình ảnh hiện đại, tự tin và luôn muốn phá vỡ những định kiến truyền thống về tiêu chuẩn vẻ đẹp dành cho người mẫu cũng như phụ nữ tại đất nước mình. Trên mạng xã hội, Miranda thường chia sẻ các thông điệp về sự tự tin, yêu bản thân và truyền cảm hứng cho những người trẻ dám sống đúng với con người thật của mình. Chính điều đó giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả trong nước lẫn cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Miranda Aengmany là người đẹp chuyển giới, vượt định kiến đến với Miss Grand All Stars

Ảnh: Miss Grand, FBNV