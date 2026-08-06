Miss Galaxy Vietnam 2026 khởi động với vòng sơ khảo toàn quốc tại Hà Nội

Ngày 5/8 tại Hà Nội, vòng sơ khảo toàn quốc cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) chính thức diễn ra, mở màn hành trình tìm kiếm gương mặt hội tụ sắc đẹp, bản lĩnh, trí tuệ và tư duy công nghệ. Đây là mùa đầu tiên của cuộc thi, nhưng lượng hồ sơ đăng ký đủ lớn để ban tổ chức phải chia sơ khảo thành hai hình thức: vòng trực tiếp đã khép lại hôm 5/8, còn vòng trực tuyến sẽ tổ chức vào ngày 15/8.

Lý do của quyết định này khá đặc thù. Theo ban tổ chức, cuộc thi có khá nhiều thí sinh sinh năm 2008 đăng ký tham gia, trong đó nhiều bạn vẫn đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Việc bổ sung hình thức sơ khảo online vừa giúp các em có tâm lý thoải mái hơn sau khi biết kết quả tuyển sinh, vừa tạo cơ hội tranh tài bình đẳng cho những thí sinh ở xa hoặc không có điều kiện ra Hà Nội.

Khi phần thi ứng xử chuyển từ nhan sắc sang trí tuệ nhân tạo

Vòng sơ khảo được chia thành hai phần chính. Ở phần Trình diễn Catwalk và Giới thiệu bản thân, các thí sinh lần lượt thể hiện phong thái sân khấu, kỹ năng trình diễn cùng phần giới thiệu ngắn gọn, truyền tải cá tính và định hướng phát triển của mình. Phần thi Phỏng vấn và Thể hiện tài năng mới là nơi tạo ra nhiều dấu ấn nhất, khi ban giám khảo đặt ra hàng loạt câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa con người và AI, khả năng làm chủ công nghệ cũng như những giá trị mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại trong tương lai.

Nhiều thí sinh đưa ra góc nhìn sắc sảo, tư duy phản biện tốt và câu trả lời giàu tính thực tiễn, nhận được lời khen từ hội đồng. Đây cũng là nội dung được ban giám khảo đánh giá cao nhất, bởi theo họ, nó không chỉ phản ánh bản lĩnh mà còn cho thấy chiều sâu tri thức và khả năng thích ứng của từng người.

NSND Lan Hương, Trưởng ban giám khảo, bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi vòng sơ khảo thu hút đông đảo thí sinh 2k7, 2k8 cùng nhiều sinh viên đến từ các trường đại học. Dù còn rất trẻ, nhiều em đã gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng ứng xử lưu loát và tư duy cởi mở về công nghệ, đặc biệt là những hiểu biết về AI và quá trình chuyển đổi số.

Một thí sinh đến từ Cần Thơ chia sẻ, điều thôi thúc em đăng ký dự thi chính là sự mới mẻ của một sân chơi nhan sắc kết hợp với công nghệ. Theo em, dù Cần Thơ được biết đến là vùng sông nước, miệt vườn, nhưng công nghệ số đã được người dân ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống, từ sản xuất nội dung, quay dựng video, thiết kế poster bằng AI cho đến quảng bá du lịch trên các nền tảng số. Đó là những giá trị rất thiết thực cho cộng đồng địa phương, và em muốn mang câu chuyện ấy đến cuộc thi.

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên ban giám khảo, cho rằng việc một cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhưng vẫn thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký là tín hiệu rất tích cực, nhất là trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc đang được tổ chức khá nhiều như hiện nay. Theo anh, sức hút của cuộc thi không chỉ nằm ở yếu tố sắc đẹp mà còn ở cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, trải nghiệm, học hỏi và phát triển tư duy số, những năng lực ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên AI.

Dàn giám khảo đa lĩnh vực và chiếc vương miện được công bố sớm

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo quy tụ nhiều chuyên gia, nghệ sĩ và nhân vật uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và công nghệ. Bên cạnh Trưởng ban giám khảo là NSND Lan Hương, hội đồng còn có nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ văn hóa Saleem Hammad, Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Trần Minh Phương, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 Phùng Thị Huyền My. Đáng chú ý, cuộc thi bố trí riêng một ghế giám khảo công nghệ, do ông Phạm Huấn, Giám đốc công nghệ Scaport, đảm nhận.

Ngay trước khi vòng sơ khảo offline bắt đầu, ban tổ chức cũng công bố vương miện dành cho Hoa hậu và các Á hậu. Chiếc vương miện do Olwen Fine Jewelry chế tác, thiết kế sang trọng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, hướng đến thông điệp về nhan sắc, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng của người đăng quang.

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay luôn mang trong mình vẻ đẹp của sự công, ngôn, dung, hạnh, của sự dịu dàng và lòng bao dung. Nhưng trong thời đại số hôm nay, chừng đó là chưa đủ. Người phụ nữ hiện đại cần có thêm tri thức, tư duy toàn cầu, bản lĩnh đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ".

Chị cũng khẳng định đây không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc mà là một dự án văn hóa, tri thức và công nghệ, nơi mỗi thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu catwalk mà còn trở thành đại diện của trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng dùng tri thức, công nghệ để đóng góp cho cộng đồng.

Lấy chủ đề "Women of The Future: Phụ nữ kiến tạo tương lai", Miss Galaxy Vietnam 2026 được định vị là cuộc thi sắc đẹp mang màu sắc văn hóa, trí tuệ và công nghệ. Trong suốt hành trình dự thi, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đào tạo về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh, catwalk, đồng thời thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ và hoạt động cộng đồng.

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh được chọn sẽ bước vào chuỗi hoạt động huấn luyện và các vòng thi truyền hình thực tế. Lịch trình cuộc thi kéo dài từ 25/8 đến hết ngày 6/9/2026, trong đó vòng truyền hình thực tế tổ chức tại Sơn La từ 25/8 đến 31/8, các hoạt động bên lề diễn ra từ 1/9 đến 4/9. Theo ban tổ chức, hầu hết hoạt động bên lề đều gắn với công nghệ, chẳng hạn ứng dụng công nghệ để quảng bá du lịch cho Sơn La.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cuộc thi do Công ty Cổ phần Deasung Vina Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện.