MINHO (SHINee) cùng LG ELECTRONICS VIỆT NAM đưa nhịp sống Seoul năng động về giữa lòng TP HCM

Chiến dịch 'Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn' tiếp tục giới thiệu không gian sống của MINHO tại Another Saigon by LG. (Ảnh: LG Electronics)

Không gian sống của MINHO tại Another Saigon: Nơi công nghệ thông minh tiếp năng lượng cho nhịp sống không ngừng nghỉ. (Ảnh: LG Electronics)

Sau tổ ấm ngọt ngào và ấm áp của nữ diễn viên Shin Ye Eun, LG tiếp tục đưa người dùng trải nghiệm không gian sống thực tế của MINHO theo đúng văn hóa 집들이 (Jibdeuri). Đây là truyền thống mừng tân gia của người Hàn, nơi gia đình và bạn bè thân thiết cùng quây quần và khám phá ngôi nhà mới.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: LG Electronics)

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "Another Saigon by LG không đơn thuần là một nơi trưng bày sản phẩm, mà là một điểm chạm nơi công nghệ hòa quyện tự nhiên vào nhịp sống hiện đại. Thông qua trải nghiệm hai không gian sống này, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ cảm nhận rõ nét cách công nghệ LG, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo thấu cảm, có thể thấu hiểu, tùy biến và chăm sóc trọn vẹn cho từng cá tính riêng biệt. Đó cũng là tầm nhìn của chúng tôi trong suốt 30 năm tại Việt Nam: Mỗi thiết bị LG hiện diện trong ngôi nhà đều góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày."

Không gian sống của MINHO: Nơi nhịp sống Seoul chưa bao giờ dừng lại

Không gian sống của MINHO tại Another Saigon được thiết kế dành riêng cho lối sống với nhịp vận động liên tục, song hành cùng các giải pháp công nghệ thông minh giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Mang đặc trưng của một người hướng ngoại, phòng khách kết hợp gian bếp mở là tâm điểm kết nối của ngôi nhà, nơi MINHO chào đón bạn bè và những người thân yêu. Trải nghiệm giải trí tại đây phải đáp ứng đa dạng nhu cầu theo tâm trạng. Bộ đôi TV LG OLED evo AI G6 và loa di động LG xboom Stage 501 biến không gian này trở thành một sân khấu karaoke bùng nổ hay một khán đài thể thao cuồng nhiệt.

Tâm điểm kết nối của phòng khách là TV LG OLED evo AI G6 và loa LG xboom Stage 501 mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao. (Ảnh: LG Electronics)

Bên cạnh giải trí, gian bếp còn là một "trạm sạc" năng lượng của MINHO. Trung tâm của khu vực này là tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView với tính năng Ice Solution cung cấp ba loại đá: đá viên, đá bào và đá tròn giúp MINHO giải nhiệt tức thì và hỗ trợ phục hồi thể lực nhanh chóng.

Trang phục của MINHO cũng cần được chăm sóc kỹ càng. Tháp giặt sấy LG WashTower với công nghệ AI DD™ tự động nhận diện chất liệu, trọng lượng và mức độ bẩn để đề xuất chu trình phù hợp, giữ cho áo quần luôn sạch thơm mà không ảnh hưởng đến sợi vải.

LG WashTower tự động tối ưu chu trình giặt sấy, giúp trang phục của MINHO luôn sạch thơm và được chăm sóc tối ưu. (Ảnh: LG Electronics)

Tại phòng thay đồ, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler giữ cho mọi trang phục luôn ở tình trạng hoàn hảo nhất. Thiết bị đồng thời hoạt động như một máy hút ẩm, duy trì bầu không khí khô ráo và thoáng mát cho toàn bộ căn phòng.

Không gian sáng tạo và làm việc của MINHO được nâng tầm với LG UltraGear OLED 5K2K và cảm hứng âm nhạc từ loa LG xboom. (Ảnh: LG Electronics)

Góc làm việc của nam nghệ sĩ được thiết kế như một ốc đảo bí mật, nơi MINHO có thể thư giãn với các tựa game tốc độ cao trên màn hình LG UltraGear OLED 5K2K kích thước 45 inch hoặc thỏa sức sáng tạo với đam mê âm nhạc cùng loa LG xboom.

Trái ngược với sự sôi động bên ngoài, phòng ngủ là không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị. Điều hòa LG DUALCOOL AI và máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET tự động tinh chỉnh nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo cho giấc ngủ, thời điểm vàng để cơ thể phục hồi sau vận động. Màn hình thông minh LG Swing kích thước lên đến 31.5 inch với độ phân giải 4K có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và giải trí của nam nghệ sĩ. Chân đế di động giúp thiết bị di chuyển linh hoạt cùng MINHO khắp mọi nơi.

Không khí trong lành từ LG PuriCare 360 Alpha PET giúp MINHO tận hưởng giấc ngủ chất lượng và tái tạo năng lượng mỗi ngày. (Ảnh: LG Electronics)

Dù là phòng khách sôi động, phòng làm việc sáng tạo hay phòng ngủ tĩnh lặng, nhịp sống của MINHO chưa bao giờ thực sự dừng lại.

Lan tỏa lối sống Hàn Quốc tích cực đến người Việt

Sau những giờ phút vận động cường độ cao, ngôi nhà là nơi MINHO tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng. (Ảnh: LG Electronics)

Chạy bộ là cách để duy trì kết nối với bản thân và giữ vững kỷ luật cá nhân mỗi ngày. Tinh thần ấy đã được mang đến Việt Nam thông qua hoạt động chạy bộ "Bứt tốc cùng MINHO" đầy năng lượng. Đây không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là cách xây dựng những kết nối mới. Trên đường chạy, những người xa lạ có thể gặp gỡ, trò chuyện và cùng lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực. Đồng hành cùng MINHO trên cung đường chạy là tai nghe LG xboom Buds Plus, mang đến chất âm sống động giúp người tham gia duy trì sự tập trung và tận hưởng trọn vẹn từng bước chạy.

Nếu vận động là cách MINHO tạo ra năng lượng, thì ngôi nhà là nơi giúp anh phục hồi và tái tạo nguồn năng lượng ấy. Sau những giờ phút hoạt động cường độ cao, tổ ấm trở thành nơi để cơ thể thư giãn, tinh thần được cân bằng và những kết nối cá nhân được nuôi dưỡng.

Trí tuệ nhân tạo thấu cảm: Thấu hiểu và chăm sóc mọi cá tính độc bản

Với Trí tuệ nhân tạo thấu cảm, LG kiến tạo những trải nghiệm sống được cá nhân hóa theo từng nhịp sống và nhu cầu riêng. (Ảnh: LG Electronics)

Thông qua trải nghiệm Another Saigon by LG, khách tham quan có thể cảm nhận rõ nét sự đa dạng trong phong cách sống hiện đại, từ góc trú ẩn bình yên, chữa lành của Shin Ye Eun đến nhịp điệu năng động, kết nối, không ngừng chuyển động của MINHO.

Trong mỗi không gian, các giải pháp công nghệ LG với Trí tuệ nhân tạo thấu cảm thấu hiểu từng cá nhân, thích ứng với từng lối sống, từ đó nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày theo những cách tự nhiên, tinh tế và linh hoạt nhất.

Chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" đang được triển khai đồng thời tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nhằm lan tỏa trọn vẹn phong cách sống đậm nét xứ Kim Chi đến với người dùng khu vực. Riêng tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chiến dịch, LG đã mang tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc đến Another Saigon với sự xuất hiện đặc biệt của Bếp trưởng Son Jong-won. Nhờ bộ sưu tập thiết bị gia dụng bếp mới nhất từ LG, khoảng cách giữa tiêu chuẩn khắt khe của một nhà hàng cao cấp Hàn Quốc và gian bếp gia đình đã được rút ngắn.