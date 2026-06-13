Cô gái "tí hon" 1m40 và vương quốc hàng trăm chú mèo tiền tỷ: Hành trình đưa mèo Việt đi thi hoa hậu quốc tế

Từ cô giáo tí hon đến "nữ hoàng mèo khổng lồ"

Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với những chú mèo Maine Coon, Mộng Trinh từng là giáo viên mầm non tại TP.HCM. Năm 2018, một bức ảnh về giống mèo Maine Coon xuất hiện trên mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

Thời điểm đó, giống mèo này còn khá hiếm tại Việt Nam. Dù kinh tế chưa dư dả, Trinh quyết định chi để mua một cặp Maine Coon đầu tiên. Từ đôi mèo ấy, cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhân giống, chăm sóc và phát triển mô hình trại mèo chuyên nghiệp.

Sau nhiều năm gây dựng, trại mèo của Trinh hiện sở hữu hàng chục cá thể sinh sản cùng hàng trăm mèo con được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế. Những cá thể Maine Coon thuần chủng có giấy tờ đầy đủ được bán với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Một số màu lông hiếm có thể đạt mức giá lên tới 400 triệu đồng mỗi con. Doanh thu từ việc nhân giống và kinh doanh mèo nhiều thời điểm đạt hàng tỷ đồng mỗi tháng.

“Đằng sau nguồn doanh thu đáng mơ ước là những khoản đầu tư không hề nhỏ khi mình phải duy trì chi phí nuôi dưỡng lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Riêng tiền khám sức khỏe, xét nghiệm, tiêm phòng và chăm sóc thú y định kỳ đã tiêu tốn từ 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Thức ăn nhập khẩu, vitamin, các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và hệ thống phòng nuôi chuyên biệt cũng ngốn thêm hàng chục triệu đồng khác”, Trinh kể.

Không dừng lại ở việc nhân giống, Mộng Trinh còn thường xuyên đưa những chú mèo xuất sắc của mình tham gia các triển lãm và cuộc thi sắc đẹp dành cho mèo tại Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Nhiều cá thể đạt thứ hạng cao nhờ ngoại hình chuẩn giống, bộ lông đẹp và thần thái nổi bật.

Vừa qua, Trinh cũng mang các “chiến binh mèo” nhà mình đi chinh chiến tại cuộc thi hoa hậu mèo “Feline Fanciers Federation Vietnam - FFF VN”. Với Trinh, việc tham gia các cuộc thi không đơn thuần là săn giải thưởng mà còn là cách để khẳng định chất lượng mèo nhân giống tại Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

"Mỗi bé mèo đều giống như một thành viên trong gia đình. Mình không chỉ nuôi để kinh doanh mà còn muốn mang lại cuộc sống tốt nhất cho các bé", Trinh chia sẻ.

Chuyện tình đặc biệt với mèo cam Bơ

Trong số hàng trăm chú mèo từng đi qua cuộc đời mình, Mộng Trinh dành tình cảm đặc biệt nhất cho một "cậu bé" mang tên Bơ.

Bơ là một chú mèo cam được sinh ra tại Việt Nam. Sau khi trưởng thành, Bơ được chuyển đến một gia đình mới. Tuy nhiên, cuộc sống của chú mèo không diễn ra như mong đợi.

Một thời gian sau, Bơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hoảng loạn, căng thẳng kéo dài. Khi biết tin, Mộng Trinh không đắn đo nhiều. Cô quyết định xin nhận lại Bơ để trực tiếp chăm sóc và điều trị.

“Những ngày đầu trở về, Bơ gần như mất hoàn toàn sự tự tin. Chú mèo thường xuyên trốn trong góc nhà, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ và phải mất nhiều tháng mới dần lấy lại tinh thần. Tôi không coi Bơ là một con mèo được bán đi rồi quay lại. Với tôi, Bơ vẫn là đứa con của mình. Chỉ cần biết bé không ổn, tôi muốn đón bé về", Trinh tâm sự.

Bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương, cô gái trẻ từng bước giúp Bơ hồi phục. Từ một chú mèo từng bị tổn thương tâm lý, Bơ dần trở thành ngôi sao của trại mèo.

Không chỉ khỏe mạnh trở lại, Bơ còn liên tiếp được đưa tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho mèo và giành nhiều giải thưởng danh giá như Top 1 mèo triệt sản Việt Nam. Đặc biệt hiện tại cân nặng của Bơ đã đạt 11,6kg và trở thành 1 idol trên mạng xã hội.

“Đối với tôi, những chiếc cúp mà Bơ mang về không có giá trị bằng hành trình hồi sinh kỳ diệu khi nhìn thấy Bơ khỏe mạnh, vui vẻ và sống đúng với bản tính của mình", cô nói.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề nhân giống mèo, Mộng Trinh hiện được nhiều người trong cộng đồng thú cưng biết đến như một trong những nhà nhân giống Maine Coon tiêu biểu tại Việt Nam.

Từ cô gái nhỏ bé chỉ cao 1m40, Trinh đã xây dựng nên một "vương quốc mèo" đáng mơ ước. Nhưng hơn tất cả những con số doanh thu hay giải thưởng quốc tế, điều khiến cô tự hào nhất vẫn là tình yêu dành cho động vật và những câu chuyện chữa lành mà các chú mèo mang lại mỗi ngày.