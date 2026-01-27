Anh Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) mới đây đã thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cùng bố mình di chuyển trên một chiếc Lamborghini Urus SE. Đây được xem là lần đầu tiên doanh nhân 8x công khai xuất hiện cùng phiên bản Urus SE – mẫu SUV hybrid mới nhất của Lamborghini.

Minh Nhựa cùng bố di chuyển trên chiếc Urus SE. Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video, Minh Nhựa để bố mình trực tiếp cầm lái chiếc Urus SE. Cả hai bố con đều tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm khả năng vận hành của mẫu xe này trên đường phố. Không khí trong xe được ghi lại khá tự nhiên, cho thấy sự thích thú rõ rệt sau một vòng chạy thử.

Đi kèm video, Minh Nhựa chia sẻ dòng trạng thái: “Nay ngày đẹp nên mời ng truyền cảm hứng cho Minh chơi xe sang nhà thử xe. Sau khi chạy 1 vòng thì nhận được câu kết: Hợp lý quá, chắc mua thêm chiếc nữa.” Dù không nói trực tiếp, câu chia sẻ này được cho là ngầm xác nhận việc Minh Nhựa đã bổ sung Lamborghini Urus SE vào bộ sưu tập xe của mình.

Trước đó, thông tin Minh Nhựa để mắt tới mẫu Urus SE đã xuất hiện từ khoảng tháng 4/2024. Đến tháng 11/2025, anh tiếp tục “nhá hàng” về mẫu xe này, song mọi thứ khi đó vẫn dừng lại ở mức tin đồn. Đoạn video mới đăng tải lần này được xem là chi tiết rõ ràng nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Hình ảnh chiếc Lamborghini Urus SE được Minh Nhựa đăng tải tháng 11/2025. Ảnh: Minh Nhựa

Qua những hình ảnh trong video, chiếc Lamborghini Urus SE của Minh Nhựa sở hữu khoang nội thất với tông màu đen chủ đạo, kết hợp các chi tiết bọc da và đường chỉ thêu màu đỏ tạo điểm nhấn thể thao. Ngoại thất của xe hiện vẫn chưa được doanh nhân này tiết lộ.

Nội thất chiếc Urus mới của Minh Nhựa lần đầu lộ diện. Ảnh chụp màn hình

Lamborghini Urus SE mà Minh Nhựa vừa chia sẻ sở hữu một điểm đáng chú ý là khả năng vận hành thuần điện lên tới khoảng 60km mà không tiêu thụ xăng. Đây là yếu tố khiến không ít người quan tâm đến mẫu siêu SUV hybrid này, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến.

Tại Việt Nam, Lamborghini Urus SE có giá khởi điểm từ 14,79 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa và chi phí đăng ký, lăn bánh. Mức giá này được đánh giá là tương đối “dễ tiếp cận” trong phân khúc siêu SUV, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.

Lamborghini Urus SE là phiên bản hybrid cuối cùng của Urus trước khi xe chuyển sang kết cấu thuần điện từ thế hệ kế tiếp ra mắt vào 2029. Ảnh: Lamborghini Lamborghini Urus SE là phiên bản hybrid cuối cùng của Urus trước khi xe chuyển sang kết cấu thuần điện từ thế hệ kế tiếp ra mắt vào 2029. Ảnh: Lamborghini

Về vận hành, Lamborghini Urus SE sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít quen thuộc, kết hợp với mô-tơ điện đặt trong hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng cho công suất 612 mã lực, trong khi mô-tơ điện đóng góp thêm 189 mã lực. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 789 mã lực, cao nhất trong các phiên bản Urus hiện nay.

Với sức mạnh này, Urus SE có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn Urus S nhưng vẫn chậm hơn phiên bản hiệu năng cao Urus Performante. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 25,9kWh, cho phép chạy thuần điện khoảng 60km.

Nội thất xe xoay quanh màn trung tâm lớn hơn trước 20%. Ảnh: Lamborghini

Nhắc đến Lamborghini tại Việt Nam, khó có thể bỏ qua cái tên Phạm Trần Nhật Minh hay Minh Nhựa. Doanh nhân này từng mang về nhiều mẫu Lamborghini hiếm như Murciélago LP670-4 SV (giới hạn 186 chiếc toàn cầu) hay Aventador LP750-4 SV (600 chiếc sản xuất). Anh cũng là người đầu tiên đưa Lamborghini Urus về Việt Nam vào năm 2018, đánh dấu cột mốc quan trọng cho dòng siêu SUV của “bò tót” tại thị trường trong nước.