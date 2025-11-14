Căn phòng riêng tư nhất của đại gia Minh Nhựa

Doanh nhân Minh Nhựa được biết đến là vị đại gia khét tiếng với thú chơi siêu xe cùng với đó là khối bất động sản đồ sộ. Trong đó, căn biệt thự 3 tầng rộng 500m² của anh luôn khiến công chúng choáng ngợp bởi độ xa hoa và mức độ đầu tư. Dù kín tiếng về đời sống riêng tư, Minh Nhựa từng có lần hiếm hoi chia sẻ về không gian đặc biệt nhất trong nhà - đó là khu vực phòng thờ. Đây là không gian anh dành nhiều công sức và tiền bạc để chăm chút, xem như nơi giữ gìn sự tĩnh lặng và cân bằng trong cuộc sống. Anh chia sẻ có thể ngồi trong phòng thờ từ 6-12 tiếng mỗi ngày để thiền định và tĩnh tâm.

Doanh nhân Minh Nhựa (1983)

Biệt thự 3 tầng rộng 500m² ở TP. HCM của Minh Nhựa

Bên trong không gian phòng thờ

Phòng thờ Phật của doanh nhân Minh Nhựa được đặt trên tầng 3 của căn biệt thự. Vì là không gian riêng tư nên thỉnh thoảng Minh Nhựa mới mời những người bạn thân cùng chung tín ngưỡng để cùng anh tu tập trong căn phòng này.

Về thiết kế, căn phòng mang dấu ấn giao thoa giữa hai phong cách mà Minh Nhựa yêu thích: sự tối giản, tinh khiết của Nhật Bản và nét uy nghi, linh thiêng đậm chất Thái Lan. Trong những chuyến đi, anh tự quan sát, học hỏi rồi tự tay phác thảo để tạo nên không gian đúng với cảm nhận tâm linh của mình. Từ bên ngoài, phòng thờ gây ấn tượng với các đường nét điêu khắc hình rồng - phượng trên nền gỗ quý, vừa sang trọng vừa thể hiện sự trân trọng của gia chủ đối với nơi thờ tự. Bước vào bên trong, toàn bộ không gian phủ gam vàng - nâu chủ đạo, ánh sáng dịu nhẹ kết hợp cùng chất liệu gỗ khiến căn phòng trở nên ấm cúng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, trầm tĩnh đặc trưng.

Phòng thờ Phật của doanh nhân Minh Nhựa không quá rộng nhưng được bài trí rất ấm cúng và đủ đầy

Toàn bộ không gian phủ gam vàng - nâu chủ đạo

Để có không gian phòng thờ ấm cúng như này, doanh nhân Minh Nhựa đã đầu tư số tiền lên tới hàng triệu đô

Minh Nhựa bài trí xen kẽ các phần lễ hoa và quả vừa phải, giúp phòng thờ thêm phần trang nhã

Không chỉ đầu tư vào thiết kế và chất liệu, Minh Nhựa còn chăm chút đến cả ánh sáng trong phòng thờ. Anh lắp đặt hệ thống đèn hai chế độ để phù hợp với từng thời điểm tu tập. Khi cần chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chế độ đèn lớn được bật lên, giúp không gian rõ ràng và ấm áp. Còn trong những lúc niệm Phật hoặc thiền định, Minh Nhựa chuyển sang chế độ đèn nhỏ kết hợp ánh nến dịu, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối.

Bên trong phòng thờ, doanh nhân đặt nhiều tượng Phật bằng đồng và dát vàng. Nhiều món trong số đó là quà do các sư thầy tại Thái Lan gửi tặng, vì vậy càng mang ý nghĩa đặc biệt với anh. Những tượng Phật được bố trí ngay ngắn, giữ đúng tinh thần tôn nghiêm của không gian tâm linh mà Minh Nhựa dành nhiều tâm huyết xây dựng.

Trong phòng thờ Phật của Minh Nhựa có nhiều tượng Phật bằng đồng và dát vàng

Nhiều bức tượng mang phong cách Thái trong phòng thờ là món quà các vị sư gieo duyên tặng cho Minh Nhựa khi anh đi du lịch Thái Lan

Không gian bên ngoài phòng thờ

Không chỉ phần nội thất bên trong mới được đầu tư kỹ lưỡng, khu vực bên ngoài phòng thờ Phật của Minh Nhựa cũng được chăm chút chẳng kém cạnh. Lấy cảm hứng chủ đạo từ phong cách Nhật Bản, không gian này được bài trí nhẹ nhàng và tối giản, tạo cảm giác an yên ngay từ khi bước tới cửa phòng.

Các vật dụng như lư hương hay những món trang trí đều được chọn lựa vừa phải, đồng nhất về màu sắc và chất liệu để giữ sự thanh tịnh cho khu vực thờ tự. Trước cửa phòng thờ, Minh Nhựa đặt hai tượng hộ pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác - biểu tượng của sự bảo hộ và nhắc nhở về thiện - ác trong đời sống tu tập. Có thể thấy, riêng khu vực thờ tự đã nói lên rõ gu thẩm mỹ chỉn chu của Minh Nhựa, đồng thời thể hiện sự thành tâm và sự coi trọng của anh đối với không gian linh thiêng nhất trong ngôi nhà.

Không gian bên ngoài phòng thờ

Trang trí trước cửa phòng thờ là hình ảnh hai vị hộ pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác

Lư hương đến các chi tiết trang trí bên ngoài phòng thờ đều đồng nhất, tạo cảm giác trang nhã, linh thiêng.

Tổng hợp