Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương tại Hà Nội: Cô dâu quá xinh, không gian như vườn cổ tích!

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là cặp đôi mới nhận được sự yêu thích của công chúng. Không chỉ bởi chuyện tình yêu nhẹ nhàng, kín tiếng mà cả hai còn gây sốt bởi những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào dành cho nhau. Viết Vương nhanh chóng gia nhập hội "chồng người ta" vì luôn thể hiện sự yêu thương và cưng chiều với vợ. Sau lễ cưới cực hoành tráng tại Thanh Hoá, Quảng Trị thì tân lang và tân nương tiếp tục chiêu đãi khách mời tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng nhất nhì tại Hà Nội vào chiều 9/11.

Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến trong lễ cưới tại đây, hội "ăn cưới online" sẵn sàng chung vui!

Hé lộ không gian đẹp như cổ tích, Đỗ Hà và chồng tình tứ

Không gian tiệc cưới tại Hà Nội của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì độ lộng lẫy, sang trọng như một khu vườn cổ tích. Toàn bộ khán phòng được phủ kín hoa tươi tông trắng chủ đạo, ánh sáng dịu nhẹ. Tại khu vực đón khách, bố mẹ hai bên gia đình cũng đã xuất hiện sớm để chào đón người thân, bạn bè và dàn khách mời nổi tiếng đến chung vui. Mọi chi tiết trong tiệc cưới từ sân khấu, lối đi, cho đến bàn tiệc đều được thiết kế tinh tế, thể hiện sự đầu tư chỉn chu và tình cảm của đôi uyên ương dành cho ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cô dâu Đỗ Hà xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế váy cưới ren trắng ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh thoát cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Sánh bước bên cạnh, chú rể Nguyễn Viết Vương diện vest trắng thanh lịch, không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc dành cho vợ. Cặp đôi nắm tay nhau bước đi giữa biển hoa trong tiếng vỗ tay chúc mừng của quan khách, khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai chứng kiến cũng phải xuýt xoa.

Cận không gian cưới và màn xuất hiện của vợ chồng Đỗ Hà trước lễ cưới (Nguồn: @trucnguyen)

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng tay trong tay xuất hiện trên lễ đường

Cặp đôi phát "cẩu lương" cực ngọt ngào

Hoa hậu Đỗ Hà diện váy cưới tinh tế, ôm sát khoe vóc dáng

Không gian cưới ngập tràn hoa tươi của cặp đôi

Nhiều khách mời cũng đã bắt đầu đổ bộ hôn lễ