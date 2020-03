Minh Hằng lo lắng khi liên tục sụt cân dù chỉ ở nhà nghỉ ngơi giữa mùa dịch

Nổi tiếng với biệt danh "Bé Heo" khi vào thời điểm mới bước chân vào ngành giải trí Minh Hằng thường xuất hiện với vóc dáng tròn trĩnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại giọng ca "Một vòng trái đất" lại gặp vấn đề về cân nặng khi thường xuyên bị nhắc nhở vì vóc dáng gầy ốm đến mức đáng báo động.

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải hình ảnh bản thân đứng trên cái cân và đồng hồ ra chỉ số là 49kg. Đi kèm với hình ảnh là dòng trạng thái than vãn: "Ai ở nhà mập chứ tui chỉ có gầy tóp lại. Vì sao... vì xì trét chứ sao". Có thể thấy, dù đã ở nhà và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật do tình hình dịch bệnh diễn biến xấu nhưng Minh Hằng cũng không hề tăng cân được mà còn gầy đi. Lý do được Minh Hằng đưa ra là vì căng thẳng quá độ nên không thể tăng cân được.

Trong khoảng tháng 1/2020, khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, Minh Hằng đã gây ngỡ ngàng với thân hình cò hương, gầy đi trông thấy đến mức lộ cả xương ngực khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Vẻ gợi cảm, long lanh thường thấy ở các bức hình do Minh Hằng từng chia sẻ trên trang cá nhân giờ bị thay thế bằng vóc dáng gầy guộc, khẳng khiu khó nhận ra.