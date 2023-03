Min ra nhạc cùng nữ nghệ sĩ USUK gốc Việt, dân tình tấm tắc: Hai cá tính độc đáo kết hợp!

Tối 10/3, Min và nữ ca sĩ gốc Việt thuy đã cho ra mắt phiên bản remix hit “làm mưa làm gió” MXH Girls Like Me Don’t Cry. Đây là ca khúc được thuy cho ra mắt cuối 2022 và nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi nữ ca sĩ USUK đến gần hơn với khán giả Việt. Ở lần làm mới này, thuy kết hợp cùng Min mang đến một bản phối RnB kết hợp phần lời Việt được Hoàng Tôn chắp bút. Sản phẩm này cũng đánh dấu lần đầu tiên Min góp giọng cùng một giọng ca nữ.

Min và thuy kết hợp cho ra mắt Girls Like Me Don't Cry remix

Phần nhạc được làm lại giúp Girls Like Me Don't Cry vốn bắt tai trở nên cuốn hút hơn. Phân đoạn lời Việt của Min kết hợp mượt mà cùng lyrics gốc ấn tượng của thuy. Min một lần nữa khẳng định bản thân cực kì có duyên trong những sản phẩm kết hợp, lần đầu tiên hoà giọng cùng thuy, bộ đôi đã mang đến sản phẩm chỉn chu từ nhạc đến lời dù chỉ là phiên bản remix. Cá tính âm nhạc của Min thực sự thích hợp với chất RnB hiện đại, thời thượng trong sáng tác của thuy.

MV được quay lại Singapore

Hai cô gái cực kì đồng điệu dù gặp nhau lần đầu

Cả hai cũng tiến hành quay MV cho Girls Like Me Don't Cry (remix). Không kịch bản cầu kì, MV chỉ ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc gặp gỡ đầy ngẫu hứng giữa MIN và thuy tại Singapore. MV mang đến cảm giác thư giãn và thơ mộng với những cảnh đẹp được ghi lại trên đường phố, kết hợp với tương tác đáng yêu của Min và thuy. Hai cô gái cùng nhau dạo phố, vui chơi và chìm đắm trong giai điệu Girls Like Me Don't Cry, Min và thuy như những cô bạn thân, đồng điệu trong từng cử chỉ.

Khán giả mong Min và thuy sẽ có nhiều màn kết hợp hơn trong tương lai

Ngay sau khi tung MV Girls Like Me Don't Cry (remix) lên các nền tảng, Min và thuy nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả Việt. Dân tình tỏ ra thích thú trước màn hợp tác giữa nữ ca sĩ nhiều MV 100 triệu view nhất và giọng ca ấn tượng quốc tế. Sản phẩm này được kì vọng sẽ mở ra nhiều màn kết hợp nữa giữa Min và thuy trong tương lai.

Phản ứng netizen:

- Một chiếc MV cực kỳ dễ thương. Không hiệu ứng đùng đùng mà vẫn rất cuốn. - OMG đoạn của Min hát đúng sốc vì hay với hợp dã man. - Tôi cần phiên bản tiếng Việt hoàn toàn cho ca khúc này!!! - Hai cá tính độc đáo kết hợp, công nhận Min hợp RnB ghê. - Bạn thuy này được Jungkook nghe nhạc này, sáng tác đỉnh thật. - thuy có kha khá hit ở Mỹ rồi ấy, mong về Việt Nam nhiều hơn. - Sau này ra nhiều bài chung được không?