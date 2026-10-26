Miếng bánh mì "thị phi" nhất mạng xã hội Việt lúc này: Có những người từng trải qua tổn thương như thế, 40 tuổi vẫn phải tự chữa lành!

Một người mẹ mới đây chia sẻ cách quản lý chi tiêu ăn uống trong gia đình, từ việc quy định ngân sách bữa sáng đến chuyện món ăn trong tủ lạnh phải được hỏi ý kiến trước khi sử dụng, đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, người mẹ có ba con và thường tự chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên trong gia đình. Chị quy định ngân sách bữa sáng khoảng 40.000 đồng cho mỗi đứa trẻ trước đây, sau đó tăng lên 45.000 đồng do giá cả leo thang.

Không chỉ tính toán chi phí, chị còn chủ động chia phần thức ăn cho từng bữa, tránh việc các con vì thấy món ngon mà ăn hết trong một lần. Khi làm một mẻ pa-tê được các con khen ngon và hỏi liệu có thể ăn vào bữa trưa hay không, chị từ chối, để dành cùng bánh mì cho buổi tối và bữa sáng hôm sau.

Khi làm một mẻ pa-tê được các con khen ngon và hỏi liệu có thể ăn vào bữa trưa hay không, chị từ chối, để dành cùng bánh mì cho buổi tối và bữa sáng hôm sau.

Người mẹ cho biết các con đều nghe lời, còn thực phẩm trong tủ lạnh muốn lấy ăn cũng phải hỏi mẹ trước. Chị lý giải bản thân không giỏi kiếm nhiều tiền nên phải cân nhắc kỹ những khoản chi tiêu, dù nhỏ nhất. Riêng việc học của con, chị khẳng định sẵn sàng đầu tư không điều kiện.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách nuôi dạy con liên quan trực tiếp đến một nhu cầu thiết yếu: ăn uống. Trong khi một bộ phận đồng tình với việc quản lý ngân sách gia đình, nhiều người lại đặt câu hỏi liệu sự tiết kiệm có cần đi kèm với việc kiểm soát chặt chẽ từng món ăn của trẻ.

Trẻ em cũng cần được làm quen với giá trị của đồng tiền

Ở góc nhìn ủng hộ, việc cha mẹ lên kế hoạch chi tiêu, tính toán lượng thực phẩm và phân chia khẩu phần không phải điều bất hợp lý. Mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau, việc cân đối ngân sách ăn uống là cần thiết để bảo đảm những nhu cầu khác, trong đó có học hành, sinh hoạt và các khoản dự phòng.

Trẻ em cũng cần được làm quen với giá trị của đồng tiền, hiểu rằng thực phẩm không tự nhiên mà có và mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc. Nếu được giải thích phù hợp với độ tuổi, việc phân chia thức ăn cho các bữa có thể giúp trẻ hình thành thói quen tránh lãng phí, biết chờ đợi và quan tâm đến nhu cầu của những thành viên khác.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện gây tranh luận không hẳn nằm ở con số 45.000 đồng cho một bữa sáng hay việc dành phần thức ăn cho bữa sau. Vấn đề được đặt ra là cách thực hiện những nguyên tắc ấy và cảm nhận của trẻ trong quá trình lớn lên.

Một mức chi tiêu hợp lý với gia đình này chưa chắc phù hợp với gia đình khác. Tương tự, việc cha mẹ chủ động chia phần thức ăn có thể xuất phát từ mong muốn tiết kiệm, nhưng nếu trẻ luôn cảm thấy phải xin phép mới được ăn một món có sẵn, trải nghiệm ấy có thể mang ý nghĩa khác với mục đích ban đầu của người lớn.

Nỗi bất an của người từng lớn lên trong thiếu thốn

Một bình luận gây chú ý đến từ người cho biết bản thân không sinh ra trong gia đình quá nghèo, nhưng có người mẹ với cách quản lý ăn uống tương tự. Đến gần 40 tuổi, người này vẫn cảm thấy bất an khi trong nhà có ít đồ ăn, thường xuyên mua thêm thực phẩm, bánh kẹo và đồ uống để lấp đầy tủ lạnh, tủ bếp.

Từ trải nghiệm cá nhân, người này cảnh báo cha mẹ không nên để con lớn lên trong cảm giác thiếu thốn, đặc biệt khi sự thiếu thốn gắn với những nhu cầu cơ bản như ăn uống. Theo họ, những trải nghiệm thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận thực phẩm và cảm giác an toàn khi trưởng thành.

Bình luận này nhận được sự đồng cảm từ những người từng kể về việc luôn muốn tích trữ đồ ăn, ăn thật nhanh khi gặp món yêu thích hoặc cảm thấy có lỗi khi lấy thêm thức ăn. Với họ, điều đọng lại không đơn thuần là chuyện một món ăn có được phép dùng hay không, mà là cảm giác phải dè chừng ngay cả khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Dẫu vậy, không thể từ một trường hợp cá nhân kết luận rằng mọi đứa trẻ bị giới hạn đồ ăn đều sẽ gặp vấn đề tâm lý khi trưởng thành. Thói quen ăn uống và cảm giác bất an chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Những trải nghiệm được chia sẻ trên mạng có thể gợi ra vấn đề đáng suy ngẫm, nhưng không đủ để khẳng định một cách nuôi dạy chắc chắn gây ra một hậu quả cụ thể.

Điều đáng quan tâm là khi việc kiểm soát thực phẩm khiến trẻ thường xuyên lo lắng, xấu hổ vì muốn ăn thêm hoặc không cảm thấy thoải mái khi nói về nhu cầu của mình, cha mẹ nên xem lại cách đặt ra quy tắc trong gia đình.

Tiết kiệm thế nào để trẻ không cảm thấy thiếu thốn?

Dạy con tiết kiệm không đồng nghĩa với việc đáp ứng mọi mong muốn của trẻ, nhưng cũng không nhất thiết phải biến từng món ăn thành thứ trẻ luôn phải xin phép mới được sử dụng. Cha mẹ hoàn toàn có thể lên kế hoạch thực đơn, phân chia thực phẩm theo bữa và giải thích vì sao gia đình cần cân đối chi tiêu.

Điều quan trọng là trẻ vẫn được ăn đủ, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và có cơ hội nói lên cảm giác đói, no của mình. Ngân sách bữa ăn nên được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế của gia đình và nhu cầu của trẻ, thay vì chỉ dựa vào một con số cố định. Nếu trẻ thường xuyên đói hoặc cần ăn thêm, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh khi cần thiết.

Với những món ăn yêu thích, người lớn có thể giải thích rằng món này được dành cho bữa tối hoặc ngày hôm sau, đồng thời cho trẻ hiểu đây là kế hoạch chung của gia đình, không phải vì trẻ không xứng đáng được ăn. Cách giải thích và thái độ của cha mẹ đôi khi quan trọng không kém bản thân quy tắc.

Một bữa ăn gia đình không cần lúc nào cũng đầy ắp món ngon, nhưng nên là nơi trẻ cảm thấy nhu cầu của mình được lắng nghe. Tiết kiệm là kỹ năng cần thiết, song cảm giác an toàn và sự thoải mái khi ăn uống cũng là những điều cha mẹ cần gìn giữ.

Suy cho cùng, mục tiêu của việc quản lý chi tiêu không chỉ là giúp gia đình giảm bớt tiền bạc,mà còn là dạy trẻ biết sử dụng nguồn lực hợp lý để sống tốt hơn. Khi hướng đến mục tiêu ấy, cha mẹ cần cân bằng giữa kỷ luật và sự linh hoạt, giữa việc dạy con biết đủ và việc bảo đảm rằng con không phải sống trong cảm giác lúc nào cũng thiếu thốn.