Miền Bắc tiếp tục mưa

Khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông nền nhiệt giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Các khu vực còn lại của miền Bắc hôm nay ( Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang) hôm nay ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày 30/10 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ từ 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngày mai, trời chuyển nắng, ít mưa. Từ ngày 1/11, khu vực vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa dông trở lại.

Khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trong hôm nay (30/10).

Tại khu vực miền Trung và Nam Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (30/10) đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số nơi mưa rất to trên 80mm như Bà Nà (Đà Nẵng) 97mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 84mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 94mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 106mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo trong ngày 31/10 đến ngày 2/11, khu vực miền Trung sẽ ít mưa, từ khoảng ngày 3/11 có thể xuất hiện mưa dông trở lại.

Khu vực Tây Nguyên (gồm Kon Tum cũ, phía Tây Đắk Lắk, phía Tây Gia Lai) hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.