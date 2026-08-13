Vào chiều nay (13/8), một số khu vực ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện các cơn mưa dông, riêng phía Tây Nghệ An - Thanh Hoá có mưa to diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vào chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón mưa dông, hôm nay miền Bắc có nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong đó nắng nóng nhất là Lào Cai với mức nhiệt 38 độ, Hà Nội 37.6 độ.

Dự báo sáng và trưa 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, trước khi đón mưa dông rải rác vào buổi chiều.

Nhận định xa hơn, từ ngày 15-17/8, miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt mát mẻ. Các đợt mưa dông thường xuất hiện vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà hôm nay có nắng nóng gay gắt bao trùm trên diện rộng, với nhiệt độ nhiều nơi trên 38 độ, phản ánh xu thế nắng nóng gia tăng tại đây.

Dự báo trong hai ngày 14-15/8, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này có thể kéo dài đến ngày 17/8.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa dông rải rác từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 70mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.