Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có nguyên nhân do trường gió phân kỳ được tạo ra bởi cơn bão Dophil khi đổ bộ vào khu vực Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc).

Tác động chính là làm trường gió ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chuyển thành gió hướng Bắc đến Tây Bắc, hút hơi ẩm tại các khu vực này, khiến không khí trở nên khô nóng.

Dự báo trong ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) tiếp tục nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

Bắc Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 đợt nắng nóng trong cuối tháng 8

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc năm 2026 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C.

Trong nửa cuối tháng 8/2026, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 đợt nắng nóng, tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Sang tháng 9/2026, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và kết thúc.

Thống kê giai đoạn 2020-2025 cho thấy, tháng 8 thường xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng. Riêng tháng 8/2020 xảy ra 3 đợt, với 17 ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn. Vì vậy, nắng nóng xảy ra ở Bắc Bộ trong tháng 8 không phải hiện tượng bất thường.

Trong đợt nắng nóng hiện nay, trạm khí tượng Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận nhiệt độ 39,9 độ C ngày 9/8/2026, là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại trạm này trong tháng 8. Tuy nhiên, mức nhiệt này chưa vượt giá trị cao nhất từng quan trắc tại đây là 42,6 độ C, ghi nhận ngày 22/5/2023.

Dự báo về diễn biến mưa dông trong thời kỳ một tháng tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông; riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Cao nguyên Trung Bộ cao hơn 5-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi thấp hơn.