Dự báo từ 5-6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, gây mưa rải rác.

Đến khoảng 8-9/11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, khiến miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm còn 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13°C. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 8/11 đến 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Nhận định thời tiết từ nay đến tháng 1/2027, cơ quan khí tượng cho hay, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

“Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày”, cơ quan khí tượng nhận định.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2°C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1,5°C, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1-2°C.

Cũng trong thời kỳ dự báo, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có thể thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng xu hướng giảm.