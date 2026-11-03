Bắc Bộ sắp có mưa to trong nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày mai (4/11), Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5-9/11, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của một đợt không khí lạnh tràn về.

Khoảng đêm 5 đến ngày 6/11 và khoảng ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Sau đó, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Không khí lạnh gây mưa dông ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm sâu (Ảnh: Báo Lao động).

Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.