Hà Nội có thời điểm đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí trong tối 7-12

Hơn một tuần qua, TP Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng, bụi mịn bao phủ dày đặc từ sáng tới đêm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.



Tối 7-12, có thời điểm Hà Nội bị xếp vào thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: Iqair.com

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300, trong đó từ 100 trở lên là mức tác động tới sức khỏe.

Theo ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, nhiều điểm ở Hà Nội có chỉ số ô nhiễm AQI cao trên 200, mức rất xấu ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe mọi người dân.

Tối 7-12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI đạt 230, ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe).

Xếp thứ 2 là Ấn Độ với chỉ số ô nhiễm ở mức 196.

Tới 20 giờ 30 ngày 7-12, chỉ số AQI ở Hà Nội ở mức 222, rất không tốt cho sức khỏe người dân, xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Lahore, Pakistan.

Nhiều người dân than phiền bụi mịn bao phủ khiến cảm giác khó chịu, nghẹt thở mỗi khi ra đường.

Trước tình trạng ô nhiễm trầm trọng, UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa (viễn thám vệ tinh, viễn thám sử dụng thiết bị bay không người lái, camera giao thông, máy bay không người lái, ứng dụng di động như iHanoi, mạng xã hội...) để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt mở (đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp); giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên….

Các đơn vị vệ sinh môi trường ở Hà Nội thực hiện các biện pháp tăng cường vệ sinh môi trường tại các địa phương: tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.