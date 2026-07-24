Đêm qua và sáng sớm nay (24/7), rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở miền Bắc.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/7 đến 3 giờ ngày 24/7 có nơi trên 60mm như tại trạm Bản Công (Lào Cai) 62mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 80.2mm, Phú Lộc (Phú Thọ) 76.7mm, Thái Học (Cao Bằng) 66.4mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 66.2mm.

Dự báo từ sáng 24/7 đến chiều 25/7, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc hôm nay từ 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ ngày 26-30/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa to. Nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Thanh Hóa - Nghệ An ngày ít mưa, từ chiều nay đến ngày 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Hà Tĩnh đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.