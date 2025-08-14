Trưa 14/8, mưa lớn trút xuống nhiều phường ở Hà Nội như: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Đại Mỗ, Phương Liệt, Từ Liêm, Hà Đông...

Trong mưa dông, một cây xanh trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt) bị gãy đổ, đè trúng ô tô đỗ ven đường và người lái xe máy.

Một phần thân cây đổ, đè trúng người đi xe máy và ô tô.

Tài xế xe máy ngã ra đường nhưng rất may không bị thương nghiêm trọng, chiếc ô tô bị hư hỏng.

Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cắt bỏ, di dời thân cây bị đổ để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 14-18/8, Bắc Bộ nhiều ngày mưa dông, trong đó, khoảng từ 15-17/8 khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ tương đối dễ chịu, phổ biến 30-33°C.

Từ 19-24/8, khu vực khả năng chịu tác động của một dải hội tụ nhiệt đới nên tiếp tục mưa rào và dông, khả năng xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn này giảm hẳn, nhiệt độ khoảng 30-33°C.

Tại Hà Nội, từ 14-18/8, trời mưa dông, trong đó ngày 15-17/8 có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiệt độ 30-33°C. Từ 19-24/8, Hà Nội tiếp tục mưa dông và chưa có dấu hiệu của nắng nóng.