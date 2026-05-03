Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (03/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh: Trên đất liền: khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh hoạ

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ. Khu vực Hà Nội: chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 3/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ gần sáng ngày 04/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo chi tiết: Ngày và đêm 3/5, khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ trung bình từ 26-28 độ.

Ngày 4/5, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ trung bình giảm còn 24-26 độ.

Ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 04/05, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.