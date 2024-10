Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Lạng Sơn nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Ngày 26-27/10, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 27/10 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong ba ngày 27-29/10 dao động 27-28 độ C, thấp nhất 20-21 độ C.

Dự báo từ 30/10 đến 4/11, nhiệt độ Thủ đô gia tăng, trời phổ biến ít mây, không mưa trước khi đón thêm đợt không khí lạnh.

Trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Lạng Sơn xuống 14 độ C. (Nguồn: NCHMF)

Đáng chú ý, trong ba ngày 27-29/10, nhiệt độ cao nhất ở Lạng Sơn phổ biến 25-26 độ C, thấp nhất 14-16 độ C. Ngưỡng nhiệt độ thấp nhất này còn duy trì ở Lạng Sơn trong nhiều ngày sau đó.

Ngoài ra, tác động của bão Trami (bão số 6), miền Trung bắt đầu hứng mưa lớn.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 26-28/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 200-450mm, có nơi trên 600mm. Bắc Tây Nguyên mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/3 giờ). Hà Tĩnh, Bình Định mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 80-160mm, có nơi trên 200mm.

Đêm 28/10 và sáng 29/10, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin nhận định hình thế thời tiết từ đêm 28/10 đến ngày 5/11. Trong khoảng thời gian này, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Ngày 29-30/10 và thời kỳ 2-5/11, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi trong thời kỳ dự báo, trong đó Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ 29-31/10, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.