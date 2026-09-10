Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khối không khí lạnh đầu mùa đã tiến gần biên giới phía Bắc nước ta. Vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, nhiệt độ lúc 1h phổ biến 24-27°C.

Trong sáng nay 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta, sáng nay bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc gây mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trời chuyển mát.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Nhận định về đợt mưa trên phạm vi cả nước, cơ quan khí tượng cho hay, ngày và đêm 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm. Từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, lượng 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Từ 10-11/9, cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 12/9, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp.