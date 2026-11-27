Không chỉ là hoạt động trải nghiệm lái xe trên đường đua, Michelin Passion Experience 2026 được thiết kế để người tham gia khám phá những yếu tố cốt lõi của bộ môn đua sức bền, từ khả năng xây dựng chiến thuật, phối hợp giữa các thành viên đến duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình thi đấu.

Autopolis: Sân chơi thử thách dành cho những người đam mê tốc độ

Được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Michelin Passion Experience 2026, đường đua Autopolis nằm giữa khung cảnh núi non của tỉnh Oita, Nhật Bản. Sự kiện chào đón hơn 300 đại lý, người có sức ảnh hưởng và khách mời đến từ Australia, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Là đường đua quốc tế duy nhất tại khu vực Kyushu, Autopolis cũng là một trong những trường đua có quy mô lớn và địa hình thử thách tại Nhật Bản. Với chiều dài 4,7 km, nơi đây từng đăng cai nhiều giải đua xe hàng đầu như Super GT, Super Formula và Super Endurance. Địa hình lên xuống liên tục cùng những khúc cua phức tạp tạo nên thử thách đáng kể đối với khả năng điều khiển xe của các tay lái.

Trường đua Autopolis được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Michelin Passion Experience 2026

Không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm lái xe, Michelin Passion Experience 2026 được thiết kế để người tham gia khám phá những yếu tố cốt lõi của bộ môn đua sức bền, nơi kỹ năng cá nhân cần kết hợp với chiến thuật và sự phối hợp của cả đội.

Thử thách đua sức bền: Khi chiến thuật và tinh thần đồng đội quyết định cuộc chơi

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự mỗi ngày được chia thành 8 đội để tham gia thử thách đua sức bền. Mỗi đội gồm 5 tay lái, đồng hành cùng một huấn luyện viên chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò quản lý đội. Các thành viên cần phối hợp để xây dựng chiến thuật, đưa ra quyết định và cùng hướng đến mục tiêu chung trong suốt cuộc đua.

Đáng chú ý, đội Việt Nam tham dự chương trình với 4 tay lái, trong đó có hai nữ tay đua Thủy Phạm và Thảo Nhi, cùng hai thành viên nam Trương Nam Thành và Tùng Trịnh. Đây là lần đầu tiên đội Việt Nam có đủ bốn thành viên theo thể thức thi đấu của chương trình. Sự góp mặt của hai tay lái nữ mang đến một điểm nhấn đáng chú ý, đồng thời thể hiện sức hấp dẫn của trải nghiệm thể thao tốc độ đối với những người đam mê lái xe, không phân biệt giới tính hay kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, Việt Nam có hai nữ tay đua tham gia mang đến dấu ấn đặc biệt cho hành trình chinh phục thử thách đua sức bền

Với các thành viên đội Việt Nam, thử thách tại Autopolis không chỉ nằm ở việc làm quen với một đường đua mới mà còn ở khả năng phối hợp, duy trì sự tập trung và từng bước thích nghi với những điều kiện vận hành phức tạp. Đối với chị Thủy Phạm, hành trình tại Autopolis đặc biệt đáng nhớ bởi đây là lần đầu tiên chị tham gia một cuộc đua đồng đội theo thể thức đua sức bền, nơi mỗi tay lái không chỉ cần hoàn thành phần thi của mình mà còn góp sức vào thành tích chung của cả đội.

Chia sẻ về những cảm xúc trong cuộc đua, chị Thủy Phạm cho biết: “Với riêng tôi, quan trọng hơn kết quả của những con số là tôi đã chiến thắng sự hồi hộp, căng thẳng, lo lắng ban đầu của chính mình, để chỉ còn lại sự phấn khích và sung sướng, sự tự tin sau tay lái và mạnh mẽ khi tháo dây đai an toàn để bước ra...”

“Nữ tay đua” Thuỷ Phạm tự tin làm chủ tay lái tại Michelin Passion Experience 2026

Thành công không được quyết định đơn thuần bởi tốc độ tối đa, mà phụ thuộc vào sự ổn định, độ chính xác và khả năng hoàn thành mục tiêu do chính mỗi đội đề ra. Qua đó, mỗi thành viên đều có cơ hội đóng góp vào kết quả chung, đồng thời trải nghiệm rõ hơn những yêu cầu về tính kỷ luật, khả năng phối hợp và sự bền bỉ trong một cuộc đua.

MICHELIN Pilot Sport 4S: Hiệu suất được cảm nhận qua từng vòng đua

Đồng hành cùng người tham gia trên đường đua là mẫu Toyota GR86 trang bị lốp MICHELIN Pilot Sport 4S. Được phát triển từ kinh nghiệm lâu năm của Michelin trong lĩnh vực thể thao tốc độ, dòng lốp hiệu suất cao này ứng dụng hai công nghệ nổi bật là Bi-Compound Technology (Công nghệ hợp chất cao su kép) và Dynamic Response Technology (Công nghệ phản hồi lái).

Trong đó, Bi-Compound Technology sử dụng các hợp chất cao su khác nhau trên bề mặt gai lốp nhằm tối ưu độ bám trên đường khô và hiệu quả phanh trên đường ướt. Trong khi đó, Dynamic Response Technology hỗ trợ truyền tải chính xác các thao tác đánh lái, qua đó tăng cường khả năng kiểm soát và độ nhạy của xe. Sự kết hợp giữa hai công nghệ góp phần mang lại độ bám đường tốt trên mặt đường khô, hiệu quả phanh trên đường ướt và khả năng phản hồi lái chính xác.

Michelin Pilot Sport 4 S kết hợp độ bám đường tối ưu và khả năng phản hồi lái chính xác, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn

Những cảm nhận từ người tham gia cũng góp phần làm rõ trải nghiệm sản phẩm trong điều kiện vận hành thực tế. Anh Tùng Trịnh chia sẻ: “Thứ mình ấn tượng với bộ lốp này nhất là nó phản hồi chính xác. Mình luôn cảm nhận được để rà phanh chính xác, luôn sửa lái kịp thời vì khi bộ lốp mất bám sẽ cho mình một khoảng thời gian đủ lớn để xử lý thay vì văng luôn.”

Thông qua trải nghiệm trực tiếp trên đường đua, người tham gia có cơ hội cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa lốp xe, khả năng kiểm soát phương tiện và sự tự tin của người cầm lái trong những điều kiện vận hành đòi hỏi cao.

Khám phá thế giới đổi mới sáng tạo của Michelin ngoài đường đua

Bên cạnh các hoạt động lái xe, người tham gia còn có cơ hội khám phá thế giới đổi mới sáng tạo của Michelin thông qua nhiều trải nghiệm tương tác ngoài đường đua, bao gồm AI Passion Experience (Trải nghiệm đam mê cùng trí tuệ nhân tạo), Treasure Hunt (Truy tìm kho báu), Pit Exhibition (Khu trưng bày tại đường đua) và Treasure Stamps (Hoạt động sưu tập dấu ấn).

Những hoạt động này bổ trợ cho chương trình trải nghiệm lái xe, đồng thời thể hiện niềm đam mê bền bỉ của Michelin dành cho thể thao tốc độ, đổi mới sáng tạo và những trải nghiệm đáng nhớ.

Xuyên suốt Michelin Passion Experience 2026, thông điệp “Trust Michelin Tire for Longer” (Tin tưởng lốp Michelin trên mọi hành trình dài) được thể hiện qua từng hoạt động của thử thách đua sức bền. Thay vì đề cao những khoảnh khắc tăng tốc ngắn hạn, chương trình nhấn mạnh tính ổn định, độ tin cậy và hiệu suất bền bỉ theo thời gian. Đây cũng là cách Michelin thể hiện niềm tin rằng hiệu suất vượt trội cần được duy trì xuyên suốt hành trình, từ vòng đua đầu tiên đến vòng đua cuối cùng.

Không chỉ chinh phục đường đua, Michelin còn mở ra những trải nghiệm mới, kết nối công nghệ, sáng tạo và đam mê

Khép lại hành trình tại Autopolis, Michelin Passion Experience 2026 không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm thể thao tốc độ trong môi trường thực tế mà còn để lại những dấu ấn về tinh thần đồng đội, sự tự tin và khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Qua đó, Michelin tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người lái trên những hành trình dài, nơi hiệu suất và sự tin cậy luôn là những giá trị được đặt lên hàng đầu..