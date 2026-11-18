Theo tờ Clarin (Argentina), mối quan hệ giữa Lionel Messi và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Siêu sao 39 tuổi được cho là muốn giữ khoảng cách với ban lãnh đạo AFA khi tổ chức này liên tục đối mặt với hàng loạt nghi vấn liên quan đến quản lý tài chính.

Clarin tiết lộ Messi đã nhờ các luật sư soạn thảo văn bản yêu cầu AFA ngừng sử dụng tên tuổi, hình ảnh và những đoạn video có sự xuất hiện của anh cho mục đích quảng cáo, kinh doanh khi chưa được sự đồng ý.

Hiện chưa rõ văn bản này đã được gửi đến AFA hay chưa. Một số nguồn tin cho biết liên đoàn đã nhận được thông báo, trong khi những người khác khẳng định tài liệu mới được hoàn tất và chuẩn bị gửi đi.

Messi được cho là đã nhờ các luật sư soạn văn bản yêu cầu AFA ngừng sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh cho mục đích thương mại. (Ảnh: AP)

Theo những người thân cận với gia đình Messi, cầu thủ này lo ngại các bê bối tại AFA có thể ảnh hưởng đến danh tiếng mà anh gây dựng trong nhiều năm. Đội trưởng đội tuyển Argentina không muốn tên tuổi của mình có liên quan tới những nghi vấn tài chính đang bủa vây ban lãnh đạo liên đoàn.

Những cáo buộc hiện tập trung vào Chủ tịch Claudio Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino. Theo Clarin, hai quan chức này có liên quan đến một mạng lưới công ty ở nước ngoài, được cho là hoạt động nhằm che giấu những khoản tiền lớn vốn dành cho các câu lạc bộ Argentina.

Ngoài những bê bối gần đây, mâu thuẫn giữa Messi và AFA còn bắt nguồn từ các tranh chấp về quyền sử dụng hình ảnh kéo dài nhiều năm.

Theo Clarin, gia đình Messi từng nhiều lần gặp rắc rối với các nhà tài trợ quốc tế vì AFA tự ý sử dụng hình ảnh cầu thủ trong những hoạt động quảng cáo mà không trao đổi trước với phía Messi.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra tại kỳ World Cup 2026. Khi đó, Chủ tịch Tapia cho phép một thương hiệu Argentina, vốn là nhà tài trợ của AFA, sử dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch quảng cáo lớn.

Tuy nhiên, Messi khi đó đang có hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu Mỹ cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp này. Sự việc khiến gia đình cầu thủ rơi vào tình thế khó xử, phải giải thích với đối tác vì sao hình ảnh của anh lại xuất hiện trong quảng cáo của một thương hiệu đối thủ.

Mối quan hệ giữa hai bên được cho là càng thêm căng thẳng sau những tranh cãi liên quan đến trận đấu chia tay đội tuyển Argentina của Messi trước Benin trên sân Monumental.

Sự kiện này bị chỉ trích vì hàng loạt sai sót trong khâu tổ chức, từ âm thanh, ánh sáng đến các tiết mục biểu diễn. Đáng chú ý, màn trình diễn bằng thiết bị bay không người lái còn tái hiện hình ảnh Messi sút bóng bằng chân phải, dù anh thuận chân trái.

Đến nay, cả Messi lẫn Chủ tịch Tapia đều chưa chính thức lên tiếng về những thông tin được Clarin đăng tải.