Theo The Wall Street Journal, trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi rời vị trí CEO Nvidia tuần trước, Jensen Huang cho biết ông đã nhận được nhiều lời kêu gọi trở lại từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của công ty.

"Kể từ khi tôi rời đi, tôi đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn tôi trở lại vị trí CEO", Huang viết trong tuyên bố hôm 17/11.

Ông khẳng định sẽ rất vinh dự nếu được tiếp tục đảm nhận vai trò này, trong trường hợp hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy sự trở lại của ông là phương án tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, Nvidia và nước Mỹ.

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Phát biểu của Huang được đưa ra sau khi HĐQT Nvidia thông báo thành lập một ủy ban mới phụ trách giám sát các chính sách an ninh quốc gia và việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của công ty.

Theo The Wall Street Journal, quyết định này được đưa ra sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của Huang, trong đó có cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc và một nhân viên của công ty.

Khả năng Huang trở lại điều hành Nvidia đã thu hút sự chú ý lớn trong tuần qua. Nhiều nhân viên, nhà đầu tư, nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vấn đề này.

Hôm 16/11, ông Trump công khai ủng hộ khả năng Huang quay lại. Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, Tổng thống Mỹ nói: "Tôi chắc chắn sẽ không phản đối điều đó". Ông cũng cho rằng Huang đã "học được một bài học lớn".

Sự ủng hộ dành cho cựu CEO cũng xuất hiện từ bên trong Nvidia. Theo tờ báo Mỹ, Nader Khalil, Giám đốc công nghệ dành cho nhà phát triển của Nvidia, đã gửi thư tới Chủ tịch HĐQT Harvey Jones, đề nghị công ty khôi phục vị trí CEO cho Huang.

Bức thư được tờ báo xem xét và lưu hành trong nhóm lãnh đạo cấp cao của Nvidia, lập luận rằng vai trò lãnh đạo của Huang vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái điện toán tiên tiến của công ty cũng như thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

"Tôi tin Nvidia một ngày nào đó có thể tìm được người kế nhiệm, nhưng chúng ta không thể thực hiện quá trình chuyển giao này một cách vội vàng", Khalil viết. Ông cảnh báo Nvidia sẽ gặp khó khăn trong việc định hướng và vượt qua những năm tới nếu thiếu Huang ở vị trí lãnh đạo.

Dù vậy, theo The Wall Street Journal, HĐQT Nvidia hiện không xem xét phương án đưa Huang trở lại ghế CEO.

Trong tuyên bố hôm 17/11, Huang cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình và nhân viên Nvidia, thừa nhận đã mắc "những sai lầm nghiêm trọng" trong đời sống cá nhân và không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà công ty kỳ vọng.

"Tôi đã gây ra những vấn đề cho HĐQT và vô cùng hối tiếc về điều đó. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình", Huang viết.

Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi là người Mỹ, đồng thời cho rằng chính nước Mỹ đã mang đến những cơ hội định hình sự nghiệp và giúp Nvidia có thể ra đời.

"Không nơi nào khác ngoài nước Mỹ có thể tạo điều kiện để một công ty như Nvidia ra đời", Huang viết.

Trước đó, theo bài viết, Huang đã xin lỗi nhân viên hôm 8/11 liên quan đến việc không chung thủy trong hôn nhân. Thời điểm này cũng trùng với lúc HĐQT Nvidia bắt đầu điều tra nghi vấn ông tiết lộ thông tin mật cho Alice Huang trong mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc giữa hai người.

Khi đó, Huang bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ từng bước lấy lại niềm tin từ những người thân yêu.

Nguồn: The Wall Street Journal