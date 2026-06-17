World Cup 2026 đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử bóng đá: Lionel Messi 38 tuổi và Cristiano Ronaldo 41 tuổi, cùng nhau tham dự World Cup lần thứ sáu. Không phải ngẫu nhiên. Không phải may mắn. Và chắc chắn không phải vì họ có gen đặc biệt hơn người.

Họ không còn ở đỉnh thể chất như một thập kỷ trước. Thành tựu thực sự của họ là khả năng làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên thông qua sự kết hợp hiếm có giữa kỷ luật, điều chỉnh sinh lý, y học thể thao tiên tiến và quản lý tải trọng thông minh.

Và đằng sau tất cả những điều đó là một từ xuất hiện ngày càng nhiều trong giới thể thao đỉnh cao: biohacking.

Nói đơn giản, biohacking là tất cả những gì con người làm để tối ưu hóa sức khỏe, hiệu suất, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Họ ngồi trong buồng hồng ngoại, thiền định, đo nhịp tim biến thiên và chiều dài giấc ngủ sâu. Họ uống hàng tá viên bổ sung dinh dưỡng. Và những cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới hiện đang làm tất cả những thứ đó, một cách bài bản và có hệ thống.

CR7, 41 tuổi: Tuổi sinh học 28 và sáu lần tham dự World Cup

Trước thềm World Cup 2026, Ronaldo công bố tuổi sinh học của mình là 28 tuổi thông qua hợp tác với WHOOP để theo dõi sức khỏe và thể lực. WHOOP xác nhận cơ thể Ronaldo "tối ưu hóa cho giấc ngủ, phục hồi, hiệu suất và tuổi thọ", đồng thời có "kiểm soát trao đổi chất ưu tú, nuôi dưỡng cơ bắp, ổn định năng lượng và kéo dài tuổi thọ." Ronaldo đáp lại: "Dữ liệu không biết nói dối."

Ronaldo ngủ năm đến sáu lần mỗi ngày, mỗi lần 90 phút thay vì ngủ một giấc dài 8 tiếng theo thói quen thông thường. Đây là phương pháp ngủ đa pha, được thiết kế để tối đa hóa thời gian ngủ REM và giúp cơ thể phục hồi hiệu quả hơn. Trước những trận đấu lớn, anh ngủ sáu lần như vậy. Ông có một huấn luyện viên ngủ riêng để theo dõi và điều chỉnh lịch ngủ theo thể trạng từng ngày.

"Ronaldo có một huấn luyện viên ngủ nói với anh ấy cần ngủ bao nhiêu tiếng. Họ tiêu thụ rất nhiều năng lượng và cần phục hồi. Một trong những nguyên nhân chính gây chấn thương cơ bắp chính là việc ngủ quá ít giờ," bác sĩ thể thao giải thích.

Ở tuổi 41, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư từng thi đấu tại World Cup nếu ra sân ở giải đấu năm nay, đang đặt mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, hiện đang dừng ở 954 bàn.

Messi, 38 tuổi: Hat-trick trước Algeria và 16 bàn ở World Cup, ngủ 11 tiếng mỗi ngày

Vừa cách đây ít phút, Messi lập hat-trick vào lưới Algeria trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026 ở Kansas City Stadium. Bàn thứ ba chạm đúng kỷ lục 16 bàn World Cup mọi thời đại, bằng Miroslav Klose của Đức, và đây là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp World Cup của Messi.

Ở tuổi 38, Messi tham dự World Cup lần thứ sáu, Argentina bảo vệ chức vô địch. Hành trình đến bóng đá đỉnh cao của anh bắt đầu từ nghịch cảnh sinh lý: năm 11 tuổi được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng, anh phải tự tiêm thuốc vào chân mỗi đêm trong ba năm.

Messi ngủ 11 tiếng mỗi ngày bao gồm cả những giấc ngủ ngắn ban ngày. Thói quen buổi sáng bắt đầu bằng một tách yerba mate, đồ uống truyền thống Argentina giàu chất chống oxy hóa. Chế độ ăn của Messi thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn với Antonela Roccuzzo: không đường tinh luyện, không thức ăn nhanh, ưu tiên cá, rau xanh và các loại hạt.

Với Messi và Ronaldo, công việc được xây dựng trên sự chính xác hơn là khối lượng. Các vận động viên ở cấp độ này không nhất thiết tập luyện chăm chỉ hơn mà là tập luyện thông minh hơn, với tải trọng chính xác và chú ý nghiêm ngặt đến giấc ngủ, các phương pháp phục hồi, dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi.

Robert Lewandowski, 37 tuổi: Ăn tráng miệng trước bữa chính (hơi buồn không được đá WC 2026)

Ở tuổi 37, Lewandowski vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Người vợ Anna Lewandowska, chuyên gia karate và huấn luyện viên thể hình, đã lật ngược hoàn toàn chế độ ăn của chồng: không sữa bò, không lúa mì, gần như không đường.

Và một chi tiết kỳ lạ nhất: anh ăn tráng miệng trước, rồi mới đến khai vị, rồi mới đến món chính. "Vì carbohydrate được tiêu hóa nhanh hơn protein," Lewandowski giải thích. "Sau khi tập luyện, kho glycogen trong gan và cơ bắp trống rỗng. Chúng sẽ hấp thụ mọi loại carbohydrate, kể cả dạng chuỗi ngắn như đường. Sau đó, bạn có thể ăn protein chất lượng cao và chất béo tốt một cách thoải mái."

Erling Haaland, 25 tuổi: Kính chặn ánh sáng xanh

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Haaland ghi 16 bàn trong 8 trận, kỷ lục châu Âu, ghi bàn trong từng trận đấu. Na Uy lần đầu tiên dự World Cup kể từ năm 1998. Trong trận đầu tiên tại World Cup 2026 gặp Iraq, Haaland tiếp tục ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1.

Haaland là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên dùng kính "blue-blocker", kính tròng màu cam ngăn chặn tần số ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh, màn hình máy tính, TV và đèn LED vào buổi tối. Ánh sáng xanh ngăn cản sản xuất melatonin, hormone điều tiết chu kỳ ngủ. Thiếu melatonin ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi sau tập luyện.

Phương pháp tối ưu: đeo kính tròng cam hai đến ba tiếng trước khi đi ngủ, sau đó chuyển sang kính tròng đỏ trong giờ cuối. Đây là một trong những biohack dễ áp dụng nhất và có hiệu quả được kiểm chứng rõ ràng nhất.

Zlatan Ibrahimović, 44 tuổi: Người đàn ông của băng giá (hơi buồn đã giải nghệ)

Ibrahimović đã giải nghệ nhưng câu chuyện biohacking của anh vẫn rất đáng học hỏi.

Zlatan là tín đồ của liệu pháp lạnh kiểu Wim Hof, từng đăng lên Instagram hình ảnh lao vào tuyết trắng trong vườn nhà ở Milan mùa đông chỉ với chiếc quần bơi. Như nhiều người khác bao gồm Ronaldo và đội Leicester City, già gân tin vào buồng lạnh cryotherapy, loại buồng có thể hạ nhiệt độ xuống âm 160°C trong khoảng ba phút mỗi ngày.

Cơ chế: lạnh sốc kích thích cơ thể sản xuất norepinephrine, giúp giảm viêm, giảm đau cơ và tăng tốc phục hồi. Sau buổi tập cường độ cao, một cầu thủ có thể cần 72 tiếng để cơ bắp phục hồi hoàn toàn. Liệu pháp lạnh có thể rút ngắn thời gian đó xuống còn 48 tiếng.

Serge Gnabry, 30 tuổi: Học piano để tăng tốc não bộ (dù không được đá WC 2026 vì chấn thương)

Serge Gnabry của Bayern Munich và tuyển Đức học đàn piano không phải để giải trí. Đây là ứng dụng có chủ đích của khoa học thần kinh vào thể thao.

Khi học một nhạc cụ mới hoàn toàn xa lạ, não bộ buộc phải xây dựng các đường dẫn thần kinh mới để xử lý thông tin, phối hợp chuyển động tay và phản ứng theo âm thanh cùng lúc. Quá trình đó được gọi là neuroplasticity, tức tính dẻo dai thần kinh não bộ, khả năng não tự tái cấu trúc dựa trên trải nghiệm mới. Với cầu thủ bóng đá, não dẻo dai hơn đồng nghĩa với việc ra quyết định nhanh hơn trong các tình huống áp lực cao, thứ xảy ra hàng chục lần mỗi trận.

Các câu lạc bộ đỉnh cao hiện cũng ứng dụng các bài luyện tập phản xạ thị giác-vận động chuyên dụng: cầu thủ phải phản ứng với các tín hiệu ánh sáng xuất hiện ngẫu nhiên bằng chuyển động cơ thể đặc thù trong vài phần mười giây. Dữ liệu cho thấy sau nhiều tuần luyện tập, tốc độ phản ứng của cầu thủ cải thiện gần 10% so với không có luyện tập. Trong bóng đá đỉnh cao, 10% tốc độ ra quyết định là sự khác biệt giữa kịp xử lý bóng và để mất cơ hội.

Tại sao càng nhiều tuổi càng khỏe, càng "máu" không còn là chuyện của tỷ phú hay cầu thủ nổi tiếng

Ngày mà "hồi phục" có nghĩa là uống vài lon bia sau trận đấu đã qua từ lâu. Khoa học thể thao đang đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài sự nghiệp, và nhiều cầu thủ hiện nay ủng hộ tất cả mọi thứ từ dẫn lưu bạch huyết đến liệu pháp đông lạnh.

Vừa rồi tại Kansas City, Messi 38 tuổi lập hat-trick vào lưới Algeria, chạm mốc 16 bàn World Cup, bằng kỷ lục của Miroslav Klose. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn đang trên đường đến mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp. Ở tuổi 25, Haaland đã ghi 2 bàn vào Iraq ngay trận ra quân. Ba thế hệ khác nhau, cùng một bí quyết: tập thông minh hơn, phục hồi nghiêm túc hơn, ngủ đủ hơn.

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự. Nó còn là bằng chứng sống động nhất từ trước đến nay rằng biohacking không phải trò chơi của thiên tài hay triệu phú, mà là hệ thống kỷ luật có thể học và áp dụng bởi bất kỳ ai đủ kiên nhẫn để làm đúng.