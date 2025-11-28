Meliá Hanoi chào đón mùa lễ hội 2025 với ánh sáng, hương vị và niềm vui đoàn viên

Lễ thắp sáng cây thông Giáng Sinh thường niên tại Meliá Hanoi

1. Lễ thắp sáng Cây Thông Noel

Thời gian: 17:30 – 19:30, ngày 05/12/2025

Địa điểm: Tầng G - Khách sạn Meliá Hanoi

Mùa lễ hội tại Meliá Hanoi khởi đầu bằng Lễ thắp sáng Cây Thông Noel diễn ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2025, khi sảnh lớn của khách sạn bừng sáng trong tiếng nhạc và sắc màu ấm áp. Đây là nghi thức mở màn truyền thống, đánh dấu thời khắc khởi đầu cho một tháng rộn ràng của những cuộc gặp gỡ, sẻ chia và những điều tốt lành. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của các em nhỏ đến từ Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children's Foundation) cùng Nhóm Magis - Ca đoàn Thiếu nhi Phaolo - Nhà thờ Hàng Bột, mang đến những tiết mục âm nhạc đậm sắc Giáng sinh. Những giai điệu hân hoan từ các em nhỏ hứa hẹn sẽ làm chương trình thêm phần ấm áp và ý nghĩa.

2. Trà chiều mùa lễ hội – Sparkling Festive High Tea tại Garbo Bar

Thời gian: 15:00 – 17:00, từ 01/12 đến 31/12/2025

Địa điểm: Garbo Gastro Bar, Tầng G - Khách sạn Meliá Hanoi

Giá: VND 600,000++/set

Tiếp nối không khí tưng bừng mùa lễ hội, Garbo Bar mang đến hương vị ngọt ngào của mùa đông qua ưu đãi đặc biệt - Sparkling Festive High Tea – nơi những chiếc bánh nướng thơm quế và socola ấm quyện cùng tách trà nóng, mở ra phút giây thư giãn đầy tinh tế giữa nhịp sống hối hả cuối năm.

3. Quà tặng Giáng Sinh – Christmas Goodies tại Garbo Bar

Thời gian: 01/12 – 31/12/2025

Địa điểm: Garbo Gastro Bar, Tầng G, Khách sạn Meliá Hanoi

Giá: Chỉ từ VND 80,000++

Khách sạn giới thiệu tới bạn bộ sưu tập quà tặng Giáng Sinh rực rỡ: những ngôi nhà bánh gừng thơm lừng, kẹo quế, rượu vang và các món bánh ngọt thủ công – được gói ghém tinh tế, lý tưởng cho những món quà trao tay đầy yêu thương.

Những món quà Giáng Sinh ngọt ngào dành tặng người thân tại Garbo Gastro Bar

4. "A World on Your Plate - Taste of Christmas Specials" – Thế giới ẩm thực mùa lễ hội tại Nhà hàng Mosaico

Thời gian: 11:30 – 22:00, từ 01/12 đến 31/12/2025

Địa điểm: Nhà hàng Mosaico, Tầng G - Khách sạn Meliá Hanoi

Giá: Chỉ từ VND 220,000+

Thưởng thức hành trình ẩm thực Giáng Sinh từ khắp thế giới ngay giữa lòng Hà Nội với chương trình "A World on Your Plate" phiên bản Christmas Specials. Mỗi món ăn là một câu chuyện – từ món nướng kiểu Âu, hải sản tươi sống đến những món châu Á đặc sắc – tất cả được tái hiện trong không gian ấm cúng, mang đến trải nghiệm đa giác quan trọn vẹn.

5. Tiệc tự chọn dịp Giáng Sinh – Joyful Christmas Buffet tại Nhà hàng Mosaico

Thời gian:

● 18:00 – 22:00, ngày 24/12/2025

● 11:30 - 14:00, ngày 25/12/2025

Địa điểm: Nhà hàng Mosaico, Tầng G - Khách sạn Meliá Hanoi

Giá:

● Bữa tối buffet Giáng Sinh 24/12: VND 1,600,000++/ người lớn

● Bữa trưa buffet Giáng Sinh 25/12: VND 850,000++/người lớn

Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống: Miễn phí | Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: Giảm 50%

Đêm 24 tháng 12, tiệc Giáng Sinh "Joyful Christmas Eve Buffet Dinner" hứa hẹn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mùa Giáng sinh Hà Nội. Giữa không gian lung linh ánh nến, tiếng nhạc ngân vang, thực khách được thưởng thức quầy hải sản phong phú, thịt nguội nhập khẩu, món nướng đặc trưng và những chiếc bánh Giáng Sinh truyền thống. Không khí ấm áp ấy tiếp tục lan tỏa tới bữa trưa Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 – nơi cả gia đình cùng nhau tận hưởng hương vị yêu thương trong khung cảnh rộn ràng và đầy sắc màu.

7. "Cham-ta Claus is Coming to Town" – Hương vị Quảng Đông mùa Giáng Sinh tại Cham Restaurant

Thời gian: 18:00 – 22:00, ngày 24/12/2025 và 11:30 - 14:00, ngày 25/12/2025

Địa điểm: Nhà hàng Cham, Tầng 1 - Khách sạn Meliá Hanoi

Giá: VND 2,500,000++/người

Không chỉ có ẩm thực quốc tế, mùa lễ hội năm nay, Cham Restaurant gửi gắm lời chúc mừng Giáng Sinh theo phong vị Á Đông với thực đơn "Cham-ta Claus". Những món ăn Quảng Đông tinh tế như dimsum, vịt quay Bắc Kinh, súp hải sản cao cấp được phối trộn hài hòa cùng các nguyên liệu phương Tây, tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại – một bữa tiệc cho cả vị giác và cảm xúc.

Bữa tiệc giao thoa ẩm thực Á – Âu tại nhà hàng Cham

8. "Moment of Gorgeous New Year's Eve" – Đại tiệc Buffet Đêm Giao Thừa tại Mosaico

Thời gian: 18:00 – 22:00, ngày 31/12/2025

Địa điểm: Nhà hàng Mosaico, Tầng G - Khách sạn Meliá Hanoi

Giá: VND 1,890,000++/người

Khép lại tháng 12, Meliá Hanoi tổ chức đại tiệc buffet "Moment of Gorgeous New Year's Eve" – đêm Giao thừa rực rỡ và tràn ngập năng lượng. Trong không gian sang trọng, âm nhạc sôi động và những ly champagne sóng sánh, thực khách cùng đếm ngược đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới bên bàn tiệc hải sản và tráng miệng thượng hạng – mở ra một năm 2026 đầy hy vọng và thịnh vượng.

Đón chào năm mới với bữa tiệc ẩm thực thượng hạng tại nhà hàng Mosaico

Dù là giây phút rạng ngời tại lễ thắp sáng cây thông, tách trà chiều ấm áp, hay đêm tiệc ngập tràn âm nhạc, mỗi trải nghiệm tại Meliá Hanoi mùa lễ hội này đều được tạo nên từ sự tận tâm và tinh thần hiếu khách – nơi mọi chi tiết đều được chăm chút để tôn vinh cảm xúc và kết nối con người.

Thông tin đặt chỗ:

● Điện thoại: (+84) 24 3934 3343

● Email: fb@meliahanoi.com.vn

● Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội

Meliá Hanoi là biểu tượng của phong cách sống thanh lịch giữa lòng Thủ đô, Meliá Hanoi không ngừng mang đến những trải nghiệm kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật sống. Mỗi mùa lễ hội, khách sạn gửi gắm câu chuyện về sự kết nối, tinh tế và lòng hiếu khách – để mỗi khoảnh khắc tại Meliá Hanoi không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một kỷ niệm đáng trân trọng.