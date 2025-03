Mới đây, trailer podcast Confessions of a Female Founder (tạm dịch: Lới tự thú của các nữ doanh nhân) của Meghan đã chính thức ra mắt. Nội dung hé lộ những "tâm tư giữa các nữ doanh nhân" và bí quyết tạo dựng "công ty trị giá hàng tỷ USD". Nguồn tin thân cận tiết lộ với The Telegraph rằng cô "tự tin sẽ đạt được mục tiêu" nhờ đội ngũ quản lý tài năng mà cô hợp tác.

Năm 2025 hứa hẹn bận rộn với loạt dự án của cô: chương trình Netflix With Love, Meghan, thương hiệu phong cách sống As Ever – nơi giới thiệu các sản phẩm thời trang, làm đẹp yêu thích, cùng podcast Confessions of a Female Founder dự kiến phát hành vào tháng tới.

Podcast này là bước đi mới nhất sau thành công của loạt phim Netflix và As Ever. Trailer dài 1 phút 57 giây ghi lại cuộc trò chuyện giữa Meghan và một khách mời, trong đó cô khuyên họ nên xem môi trường kinh doanh như "bể cá heo" thay vì "bể cá mập". Đoạn teaser cũng đề cập đến sự "tập trung tối đa" trong công việc và kết thúc bằng lời kêu gọi: "Hãy cùng làm điều này nào, các quý cô!".

Dự án nằm trong thỏa thuận giữa Meghan và Lemonada Media ký năm ngoái. Trên nền nhạc Crabbuckit của nghệ sĩ hip-hop Canada k-os, trailer mở đầu bằng lời giới thiệu: "Tôi là Meghan, đây là Confessions of a Female Founder – nơi tôi trò chuyện với những nữ lãnh đạo về những đêm thức trắng, bài học xương máu và sự kiên định đưa họ đến thành công hôm nay".

Xuyên suốt, Meghan nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ cùng phân tích thách thức, bí quyết biến ý tưởng nhỏ thành doanh nghiệp tỷ đô… và tất nhiên, không thể thiếu những tâm sự thú vị". Podcast cũng đồng hành với thương hiệu As Ever, sắp ra mắt dòng sản phẩm gồm mứt, trà thảo mộc, hoa rắc và bột làm bánh crepe. Kết thúc trailer, cô khẳng định: "Đây không phải Shark Tank. Hãy nghĩ về nó như bể cá heo – nơi mọi thứ đều thân thiện. Chúng ta sẽ ổn thôi!".

Theo Express