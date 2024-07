Meghan tái xuất sau thời gian "ở ẩn", vô tình hay hữu ý lại chọn đúng vào ngày sinh nhật của Hoàng tử George?

Vào ngày 22/7 (giờ địa phương), mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh được cho là chụp Meghan Markle "bất ngờ" tại một nhà hàng. Theo nguồn tin, Meghan đã đến nhà hàng Tre Lune ở Montecito, California vào ngày 21/7 và bị bắt gặp khi rời khỏi đó. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh rất tốt cho thấy có khả năng đây là một buổi chụp hình được sắp xếp trước.

Đáng chú ý, bức ảnh không được tung ra ngay trong ngày 21/7 mà đến tận ngày hôm sau. Điều này khiến nhiều người dùng mạng cho rằng vị nữ Công tước xứ Sussex đang cố tình tạo sự "trùng hợp".

Ngày 22/7 là một ngày khá quan trọng đối với Hoàng gia Anh, đánh dấu sinh nhật lần thứ 11 của Hoàng tử George - người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh. Vương phi Kate đã chia sẻ một bức ảnh đen trắng của con trai mình nhân dịp đặc biệt này. Trong ảnh, George mặc vest lịch lãm, toát lên vẻ ngoài chững chạc và điển trai của một thiếu niên.

Nhiều người cho rằng việc Meghan "tái xuất" vào đúng ngày sinh nhật của George không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi trước đây, nữ Công tước xứ Sussex từng nhiều lần có những động thái trùng hợp với các sự kiện quan trọng của Hoàng gia. Thậm chí, một số chuyên gia Hoàng gia còn suy đoán rằng Meghan có thể đang lên kế hoạch cho một hành động gây chấn động dư luận.

Được biết, Meghan đã dùng bữa tối cùng nữ diễn viên Hollywood Kimberly Williams-Paisley chứ không phải một mình. Kimberly (52 tuổi) nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim "Father of the Bride". Cô cũng tham gia một số bộ phim khác nhưng không tạo được tiếng vang lớn. So với Meghan, Kimberly có cuộc sống kín tiếng và bình lặng hơn. Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 21 năm với nam ca sĩ nhạc đồng quê Brad Paisley.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Meghan và Kimberly dùng bữa tối cùng nhau. Phải chăng nữ Công tước đang lên kế hoạch cho podcast mới và muốn mời Kimberly tham gia?

Tuy nhiên, trong bức ảnh, có thể thấy Kimberly tỏ ra khá bình thản trước ống kính, trong khi Meghan lại nở nụ cười rạng rỡ. Nữ Công tước luôn biết cách khiến bản thân nổi bật trước ống kính.

Trang phục của Meghan trong ngày hôm đó được đánh giá là khá đẹp mắt. Cô lựa chọn phong cách giản dị, năng động nhưng vẫn khéo léo kết hợp với phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, tạo nên tổng thể sang trọng, thời thượng.

Chiếc túi xách mà Meghan sử dụng là Lady D-Lite - phiên bản thêu của dòng túi Lady Dior kinh điển. Tên gọi Lady Dior được đặt theo tên của Vương phi Diana - mẹ chồng quá cố của Meghan - bởi bà từng nhiều lần sử dụng mẫu túi này. Chiếc túi mà Meghan đeo có màu đen tuyền nên các họa tiết thêu không được thể hiện rõ ràng.

Theo 163