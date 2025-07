Theo một chuyên gia Hoàng gia, Nữ công tước xứ Sussex lo ngại rằng nước Anh - nơi Hoàng tử Archie sinh ra sẽ trở thành "giấc mơ xa vời" khiến con trai cô khắc khoải, nuối tiếc khi lớn lên.

Hoàng tử Archie, năm nay 6 tuổi, chào đời tại Anh nhưng phần lớn cuộc đời đã sống ở Montecito, California nơi cha mẹ - Vương tử Harry (40 tuổi) và Meghan (43 tuổi), định cư từ năm 2020 sau khi rời khỏi vai trò thành viên Hoàng gia cấp cao.

Một chuyên gia tiết lộ, dù hiện tại gia đình đang sống hạnh phúc trong biệt thự rộng lớn tại Montecito, Meghan Markle vẫn không khỏi băn khoăn rằng, khi trưởng thành, Archie sẽ ngày càng tò mò về gốc gác Hoàng gia của mình, đặc biệt là khi biết rằng ông nội cậu chính là Vua Charles (76 tuổi). Không rõ liệu Meghan có cùng nỗi lo này với con gái út, Công chúa Lilibet (4 tuổi), hay không.

Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, đây chính là lý do Meghan từng không muốn Vua Charles tặng quà xa hoa cho các cháu nội. Dù chưa rõ năm nay nhà vua có gửi quà hay không nhất là sau khi Vương tử Harry thừa nhận hồi tháng 5 rằng anh không còn trò chuyện với cha nhưng theo Meghan, những món quà lộng lẫy chỉ càng khiến Archie thêm tò mò về cuộc sống Hoàng gia nơi xa xôi ấy.

Nói với báo The Mirror, tác giả chuyên viết về Hoàng gia – Tom Quinn cho biết: "Archie rất thích thú với ý nghĩ rằng ông nội của mình sống trong một lâu đài. Meghan từng lo lắng rằng nếu nhận được những món quà quá xa hoa, như một căn nhà gỗ chăn cừu tuyệt đẹp chẳng hạn, thì điều đó chỉ càng nuôi lớn trí tưởng tượng của Archie về một cuộc sống Hoàng gia trong mơ".

Theo ông Quinn, Hoàng tử Archie hiện có rất nhiều sách về các vị vua, công chúa và những lâu đài cổ tích. Cậu bé cũng biết rằng ông nội mình sở hữu nhiều lâu đài lộng lẫy, điều dễ dàng khơi gợi trí tò mò của một đứa trẻ.

Được biết, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet chưa từng trở lại Vương quốc Anh kể từ năm 2022 và hiện tại cũng không có kế hoạch về thăm quê cha. Một phần lý do là vì Vương tử Harry tin rằng nước Anh không còn an toàn cho các con sau khi quyền bảo vệ an ninh của anh vốn được tài trợ bởi ngân sách nhà nước bị cắt giảm từ năm 2020, thời điểm anh rút lui khỏi vai trò thành viên Hoàng gia cấp cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 5, sau khi thua kiện về vấn đề an ninh tại Anh, Vương tử Harry thẳng thắn nói: "Ở thời điểm này, tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ đưa vợ và các con trở lại Vương quốc Anh".

Dù đang sống ở Mỹ, cả Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet vẫn giữ các tước hiệu Hoàng gia. Theo tiết lộ, đây là quyết định mà Vương tử Harry muốn để dành cho các con quyền lựa chọn liệu sau này có muốn tham gia các hoạt động Hoàng gia hay không.

Hiện tại, hai đứa trẻ dường như biết rất ít về họ hàng Hoàng gia bên kia bờ đại dương. Từ khi sang Mỹ, chúng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội được gần gũi với đại gia đình Hoàng gia Anh, nơi từng là một phần quan trọng trong câu chuyện đời chúng.