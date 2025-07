Theo chia sẻ từ chuyên gia hoàng gia Tom Quinn, Meghan Markle đang bày tỏ sự lo lắng rằng Archie – hiện 6 tuổi – có thể ngày một ao ước về nước Anh, nơi cậu bé chào đời và cũng là cội nguồn của dòng máu vương giả. Dù gia đình đã rời khỏi Hoàng gia từ năm 2020 và sống kín đáo tại Montecito, California, Meghan được cho là không yên lòng khi thấy con trai bắt đầu tò mò về “quê hương của vua chúa”.

"Con trai tôi có ông nội là Vua"

Archie chưa từng quay lại Anh kể từ năm 2022. Cậu bé lớn lên trong môi trường tách biệt với Hoàng gia Anh, nhưng vẫn biết rõ ông nội mình là Vua Charles III. Theo Tom Quinn, Archie đặc biệt thích những cuốn sách kể chuyện cổ tích có nhân vật vua, công chúa và lâu đài. Cậu bé cũng đã biết ông nội sống trong một “lâu đài thực sự”, điều này làm tăng thêm trí tò mò của cậu về vương tộc mà bản thân thuộc về.

“Meghan lo ngại Archie sẽ bị cuốn hút bởi hình ảnh hào nhoáng của Hoàng gia, nhất là khi cậu bé tin rằng ông nội đang sống trong một lâu đài. Ngay cả một món quà xa xỉ như một túp lều chăn cừu cũng có thể khiến sự quan tâm của Archie trở nên mãnh liệt hơn”, Quinn nói.

Không muốn nhận quà từ Vua Charles

Meghan được cho là đã yêu cầu Thân vương Harry thuyết phục cha mình – Vua Charles – chỉ tặng con cháu những món quà giản dị, gần gũi thay vì các món đồ đắt đỏ mang đậm chất Hoàng gia. Theo các nguồn tin, Meghan không muốn các con của mình, bao gồm Công chúa Lilibet, bị thu hút bởi lối sống hoàng tộc – điều mà cô và Harry đã từ bỏ.

Tuy nhiên, không có thông tin nào xác nhận Vua Charles có gửi quà cho Archie và Lilibet trong năm nay hay không, đặc biệt sau khi Harry tiết lộ anh không còn nói chuyện với cha mình kể từ tháng Năm.

“Không thể đưa gia đình trở lại Anh vào lúc này”

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC sau khi thất bại trong vụ kiện liên quan đến quyền được bảo vệ an ninh khi ở Anh, Thân vương Harry khẳng định: “Tôi không thể hình dung ra một thế giới mà tôi sẽ đưa vợ và con trở lại Anh vào lúc này.” Từ năm 2020, sau khi rút khỏi các nghĩa vụ hoàng gia, anh đã mất đặc quyền được nhà nước Anh tài trợ chi phí bảo vệ, và đây là lý do chính khiến anh cho rằng quê hương mình không còn là nơi an toàn cho gia đình.

Cặp đôi hiện sống trong một biệt thự rộng lớn tại Montecito, nơi họ cố gắng xây dựng cuộc sống độc lập, nuôi dạy con theo những giá trị khác biệt với truyền thống hoàng tộc. Dù vậy, quá khứ và cội nguồn của Archie vẫn hiện diện dưới hình thức những câu chuyện cổ tích, món quà xa xỉ hay hình ảnh lâu đài – những điều mà Meghan đang cố gắng kiểm soát để bảo vệ lựa chọn của gia đình mình.

