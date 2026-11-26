Mới cuối tháng 11 nhưng không khí Giáng sinh đã bắt đầu len lỏi khắp các con phố, cửa hàng và MXH. Những cây thông được dựng lên, ánh đèn trang trí lần lượt thắp sáng, báo hiệu mùa lễ hội cuối năm đang đến gần. Với hội yêu thích trang hoàng nhà cửa, đây cũng là thời điểm cuộc đua decor Giáng sinh chính thức khởi động.

Nếu năm ngoái bận rộn với đám cưới kéo dài cả tháng trời, năm nay Tiên Nguyễn đã nhanh chóng quay trở lại đường đua đón lễ hội sớm. Loạt ảnh đầu tiên của mùa Giáng sinh được cập nhật tại biệt thự của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã trang trí Giáng sinh

Duy trì phong độ trong nhiều năm qua, Tiên Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý với những màn lên đồ chỉn chu, nhan sắc nổi bật cùng không gian sống được trang hoàng công phu.

Trong những khung hình được chia sẻ, không gian biệt thự bắt đầu khoác lên diện mạo Giáng sinh với cây thông được trang trí cầu kỳ. Vẫn là kích thước khổng lồ quen thuộc, song năm nay gia đình lựa chọn tông nâu đồng làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp và đồng điệu với màu sắc nội thất trong nhà.

Bản thân Tiên Nguyễn cũng khéo léo chọn trang phục có màu sắc đồng điệu với không khí lễ hội. Chiếc váy cúp ngực màu vàng kết hợp cùng giày cao gót đen và loạt phụ kiện cầu kỳ giúp cô nàng trông nổi bật giữa không gian nội thất dát vàng. Tông màu trang phục cũng ăn nhập với sắc nâu đồng của cây thông Noel và vàng ánh kim trong biệt thự, tạo nên tổng thể đậm chất Giáng sinh và không khí tiệc tùng cuối năm.

Những năm trước, Tiên Nguyễn cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh căn nhà được trang hoàng vào dịp Giáng sinh. Dù mỗi năm, gia đình tỷ phú lại chọn một tone màu khác nhau cho cây thông Noel nhưng điểm chung vẫn là kích thước lớn, được đầu tư trang trí theo phong cách truyền thống.

Cùng ngắm lại loạt ảnh cây thông trong nhiều năm qua của gia đình Tiên Nguyễn:

Xanh và đỏ - màu sắc đặc trưng của mùa Giáng sinh cũng thường thấy ở decor nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dịp cuối năm

Có năm, gia đình tỷ phú chuyển sang tone màu rosegold độc đáo

Khi lên đèn, cây Giáng sinh nhà Tiên Nguyễn lung linh cỡ này!

Về phần Tiên Nguyễn, ái nữ không bỏ lỡ cơ hội lên đồ và check-in bên cây Giáng sinh

Bức ảnh Giáng sinh năm 2016 - đúng 10 năm trước của Tiên Nguyễn

(Ảnh: IGNV)