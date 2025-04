Meghan Markle đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Hoàng gia bằng cách gửi tặng Vua Charles một hộp quà mẫu từ thương hiệu mới. Thương hiệu phong cách sống As Ever ra mắt tháng trước đã giới thiệu các sản phẩm như mật ong hoa dại phiên bản giới hạn, với mức giá 22 bảng Anh, nhanh chóng cháy hàng ngay sau khi mở bán. Một số hộp quà PR cũng được gửi tới các nhân vật nổi tiếng – trong đó có cả Vua Charles.

Theo chuyên gia hoàng gia Neil Sean chia sẻ với Fox News, một nguồn tin cho biết Meghan đã đính kèm một lời nhắn trong hộp quà gửi đến Clarence House.

Chuyên gia Ian Pelham Turner bình luận thêm rằng hành động này thể hiện mong muốn của Meghan trong việc "xây dựng lại cầu nối" với Hoàng gia, sau khi cô và Vương tử Harry từ bỏ vai trò thành viên cao cấp vào năm 2020. Ông Turner nhận xét: "Tôi hiểu rằng cô ấy vẫn cảm thấy chưa được tôn trọng, nhưng những cử chỉ nhỏ như thế này là cách cô ấy thể hiện lòng trắc ẩn đối với những gì Nhà vua đang trải qua, đồng thời mở ra cơ hội hàn gắn với Thân vương William, Vương tử Harry và Vua Charles".

Meghan và Vua Charles vốn từng có mối quan hệ tốt đẹp. Khi kết hôn với Vương tử Harry vào năm 2018, Meghan từng nhờ Vua Charles dắt tay mình vào lễ đường sau khi rạn nứt với cha ruột. Nhà vua cũng từng đóng vai trò là người cố vấn, hướng dẫn Meghan về các nghi lễ và lịch sử hoàng gia. Ông còn chi trả chi phí cải tạo Frogmore Cottage, nơi ở của vợ chồng Harry – Meghan khi còn ở Anh.

Tuy nhiên, mối quan hệ này dần rạn nứt sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Oprah Winfrey năm 2021, trong đó Meghan cáo buộc một thành viên Hoàng gia từng bày tỏ lo ngại về màu da của Hoàng tử Archie. Kể từ đó, Meghan chỉ quay lại Anh đúng một lần – dự đám tang cố Nữ vương Elizabeth II năm 2022.

Hiện tại, Meghan tập trung xây dựng thương hiệu phong cách sống As Ever, đồng thời ra mắt chương trình nấu ăn "With Love, Meghan" trên Netflix. Theo giới thiệu, bộ sưu tập As Ever lấy cảm hứng từ tình yêu nấu nướng, nghệ thuật giải trí và phong cách sống hàng ngày của Meghan. Các sản phẩm nổi bật gồm mật ong, bột bánh crepe, trà thảo mộc và mứt quả mâm xôi.

Một tuyên bố từ As Ever cho biết: "Bộ sưu tập này mang hơi ấm, vẻ đẹp và ý định cá nhân của Meghan vào từng nghi thức đời thường". Thương hiệu dự kiến sẽ liên tục cập nhật các bộ sưu tập theo mùa trong tương lai.

Ngoài ra, Meghan còn hé lộ về dự án mứt hoa quả của mình từ hơn một năm trước thông qua thương hiệu American Riviera Orchard. Các sản phẩm mứt của cô cũng từng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Netflix "With Love, Meghan", khi cô tổ chức những buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng bạn bè và các đầu bếp nổi tiếng.

Giới quan sát cho rằng thương hiệu As Ever cùng các hoạt động mới này sẽ còn tiếp tục được Meghan lồng ghép trong podcast "Confessions of a Female Founder" mà cô vừa ra mắt.

Theo The Sun