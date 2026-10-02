Trong bộ ảnh giới thiệu lịch Advent mới của As Ever, Meghan Markle chọn một chiếc áo len cashmere cùng chân váy lụa màu xanh lá đậm, rất hợp không khí mùa lễ hội. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất trong tổng thể trang phục lại chính là đôi giày cô mang: Một đôi ballet flats mũi trong suốt, nhiều khả năng là mẫu Voile của Aquazzura.

Đôi giày mang sắc hồng phấn, làm từ satin và da, với phần thân phủ chất liệu lưới mỏng tạo hiệu ứng xuyên thấu. Dù đây là mẫu thuộc mùa trước, hiện vẫn còn một số nơi bán online. Mẫu giày này hiện cũng có phiên bản màu đen.

Theo cây bút thời trang Sophie Dweck của Town & Country, nếu ai từng nghĩ giày lưới chỉ là một trào lưu thoáng qua thì họ đã nhầm. Những đôi giày kiểu “peek-a-boo” này được dự đoán sẽ chưa sớm biến mất khỏi dòng chảy xu hướng.

Lịch Advent As Ever là dự án lớn nhất của Meghan kể từ khi cô và Hoàng tử Harry chuyển về Anh vào cuối tháng 8. Theo Compartés, Meghan đã cùng Giám đốc sáng tạo Jonathan Grahm tham gia thiết kế hộp lịch, chăm chút từng chi tiết để tạo nên một sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao.

Sản phẩm này được giới thiệu là món quà có thể thưởng thức trong suốt tháng 12 và vẫn đáng giữ lại lâu sau đó. Bên trong lịch là các hương vị chocolate lấy cảm hứng từ những loại mứt và phết bánh của As Ever như dâu tây, mâm xôi, mâm xôi đen và marmalade cam. Ngoài ra còn có một viên chocolate đặc biệt được rắc hoa trang trí theo phong cách riêng của thương hiệu.