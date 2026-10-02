Mới đây, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip khui món quà chồng tặng. Cô thể hiện rõ sự hào hứng, chia sẻ đây là món quà được Duy Mạnh mua tặng trên đường từ Mỹ về Việt Nam, sau khoảng thời gian cả hai sang Mỹ điều trị chấn thương cho nam cầu thủ.

Theo đó, bên trong là một chiếc vòng tay thuộc dòng Juste un Clou của Cartier. Đây là một trong những thiết kế trang sức nổi tiếng của nhà mốt Pháp, lấy cảm hứng từ hình dáng một chiếc đinh. Trên website Cartier Mỹ, mẫu vòng tay của Quỳnh Anh bản nhỏ có giá hơn 4.000 USD (khoảng 103 triệu đồng) và bản thường có giá 8.700 USD (khoảng 226 triệu đồng).

Quỳnh Anh hào hứng unbox quà chồng tặng (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc vòng thuộc thương hiệu Cartier có giá cả trăm triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Món quà vào thời điểm Quỳnh Anh vừa kết thúc quãng thời gian đồng hành cùng chồng tại Mỹ khiến nhiều người chú ý. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thích thú trước cách Duy Mạnh âm thầm chuẩn bị quà cho vợ sau chuyến đi dài, đồng thời dành lời khen cho chuyện tình cảm của cặp đôi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ngưỡng mộ vợ chồng này quá”.

- “Sướng nhất chị Quỳnh Anh nha, quà chồng tặng sau thời gian chăm sóc chấn thương vất vả”.

- “Hạnh phúc quá gia đình ơi”.

- “Quá xứng đáng được thưởng. Theo dõi hành trình 2 vợ chồng qua Mỹ thấy Quỳnh Anh quá tần tảo, vừa chăm chồng mà vẫn livestream bán hàng”.

- “Chúc mừng hai vợ chồng đã trở lại Việt Nam nha. Vòng tay xinh quá nàng”.

Thực tế, Duy Mạnh vốn nổi tiếng là người thường xuyên tặng đồ hiệu cho Quỳnh Anh. Trước đó, vào năm 2023, nam cầu thủ từng tặng bà xã một chiếc đồng hồ Epos nhân dịp 8/3. Thời điểm đó, các mẫu đồng hồ của thương hiệu này được giới thiệu có giá từ hơn 30 triệu đến gần 60 triệu đồng.

Một món quà khác từng gây chú ý là chiếc đồng hồ được Quỳnh Anh đeo khi livestream bán hàng hồi năm 2023, được nhận định có giá trị lên tới khoảng 1 tỷ đồng. Hay từ khi còn yêu nhau, Duy Mạnh cũng nhiều lần thể hiện độ chiều Quỳnh Anh khi tặng nhiều túi hàng hiệu, hay các món quà đắt tiền sau các chuyến thi đấu ở nước ngoài.

Quỳnh Anh nhiều lần khoe được Duy Mạnh tặng quà đắt tiền (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó vào cuối tháng 8, Quỳnh Anh cùng chồng sang Mỹ để điều trị chấn thương sụn chêm đầu gối của nam cầu thủ. Duy Mạnh sau đó trải qua ca phẫu thuật tại Mỹ và bước vào quá trình phục hồi.

Trong thời gian ở Mỹ, Quỳnh Anh gần như đồng hành cùng chồng trong các sinh hoạt hàng ngày. Hai người ở tại một khách sạn nằm trong khuôn viên bệnh viện để thuận tiện cho việc điều trị. Hai con nhỏ của cặp đôi được gửi cho người thân chăm sóc trong thời gian bố mẹ ở Mỹ.

Có những ngày, Quỳnh Anh phải thức dậy lúc gần 3h sáng để lấy đá, chuẩn bị nước và đá theo tỷ lệ phù hợp rồi vận hành thiết bị chườm lạnh cho chồng. Sau phẫu thuật, Duy Mạnh cần chườm lạnh liên tục để giảm phù nề và hạn chế sưng ở vùng đầu gối. Bên cạnh đó, cô còn hỗ trợ chồng trong việc vệ sinh cá nhân, di chuyển và tập luyện.

Dù bận chăm chồng, Quỳnh Anh vẫn tranh thủ xử lý công việc kinh doanh online từ xa. Cô cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống tại Mỹ, giữ tinh thần khá vui vẻ và thoải mái trong suốt hành trình này.

Quỳnh Anh là người đồng hành, chăm sóc cho Duy Mạnh khi anh sang Mỹ phẫu thuật, điều trị chấn thương

Về phía Duy Mạnh, sau ca phẫu thuật, anh từng nhắn nhủ rằng điều khiến mình hạnh phúc là luôn có vợ con đồng hành trong những lúc khó khăn. Nam cầu thủ cũng cho biết sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn này.

Hiện tại, vợ chồng Duy Mạnh đã trở về Việt Nam. Duy Mạnh được dự kiến cần khoảng 6-9 tháng để phục hồi hoàn toàn trước khi có thể trở lại thi đấu đỉnh cao.

Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996, là trung vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Chấn thương tái phát từ cuối mùa giải 2025/26 khiến anh phải tạm ngưng thi đấu từ cuối tháng 4/2026.

Quỳnh Anh sinh năm 1996, là vợ của Duy Mạnh và cũng được biết đến với công việc kinh doanh, bán hàng online. Cô là con gái của ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm từ nhiều năm trước và kết hôn vào năm 2020. Hiện cả hai có hai con, một trai và một gái. Trong nhiều năm bên nhau, Quỳnh Anh thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Duy Mạnh, đồng thời đồng hành cùng chồng trong những giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.