Meghan Markle bị nghi trở lại diễn xuất vì chuyển về Anh, chuyên gia truyền hình bác bỏ: "Không có cơ hội"

Việc Vương tử Harry và Meghan Markle quyết định đưa hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, trở lại Anh sinh sống đã trở thành tâm điểm truyền thông trong nhiều ngày qua. Cùng với thông tin Meghan được cho là đang đàm phán để tham gia mùa mới của loạt phim The Gentlemen do Guy Ritchie thực hiện cho Netflix, không ít ý kiến cho rằng việc chuyển về Anh là bước chuẩn bị để Nữ công tước xứ Sussex tái xuất màn ảnh. Tuy nhiên, những nhận định mới từ giới truyền hình Anh lại cho thấy bức tranh không hoàn toàn như vậy.

Theo Sky News, một số lãnh đạo cấp cao trong ngành truyền hình Anh đã bác bỏ suy đoán cho rằng Meghan chuyển về Anh để phát triển lại sự nghiệp diễn xuất. Một giám đốc truyền hình giấu tên khẳng định: "Không có cơ hội" (there's no chance) đây là lý do thực sự phía sau quyết định của vợ chồng Sussex.

Nguồn tin này cho rằng, dù Meghan Markle vẫn là cái tên có sức hút truyền thông rất lớn, việc mời cô tham gia một dự án phim cũng đi kèm không ít rủi ro. Theo đánh giá của họ, sự xuất hiện của Meghan chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng đồng thời cũng có thể khiến bộ phim bị lấn át bởi những tranh luận ngoài lề thay vì tập trung vào chất lượng tác phẩm.

Những ý kiến trên xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt tờ báo quốc tế gần đây đưa tin Meghan đang thảo luận về khả năng góp mặt trong mùa thứ ba của The Gentlemen – loạt phim ăn khách của Netflix. Đây được xem là vai diễn đáng chú ý nhất của cô kể từ khi rời khỏi Hollywood sau khi kết hôn với Vương tử Harry năm 2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Netflix hay đại diện của Meghan Markle về việc cô sẽ tham gia dự án này.

Sau khi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Meghan không còn đóng phim mà tập trung vào các dự án sản xuất nội dung cùng Harry thông qua Archewell Productions. Gần đây, cô cũng xuất hiện trong chương trình phong cách sống With Love, Meghan và được cho là có một vai khách mời trong bộ phim Close Personal Friends.

Trong khi đó, quyết định chuyển về Anh của gia đình Sussex được nhiều nguồn tin quốc tế lý giải là xuất phát từ nhiều yếu tố hơn là chỉ câu chuyện sự nghiệp. Theo Reuters và People, Harry và Meghan muốn hai con có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại quê hương của cha, đồng thời cả gia đình vẫn giữ cuộc sống độc lập và không quay trở lại đảm nhận các nhiệm vụ Hoàng gia.

Dù vậy, việc Meghan có thực sự trở lại với nghiệp diễn hay không vẫn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt. Một số nguồn tin cho rằng cô và Harry đã cân nhắc khả năng này từ khá lâu, trong khi những người khác lại cho rằng nếu Meghan nhận lời tham gia một dự án lớn, đó sẽ là quyết định mang nhiều ý nghĩa chiến lược cho chặng đường sự nghiệp mới của cô sau nhiều năm rời xa Hollywood.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về vai diễn mới của Meghan vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Điều chắc chắn duy nhất là dù lựa chọn quay trở lại màn ảnh hay tiếp tục tập trung vào các dự án truyền thông, mọi động thái của Nữ công tước xứ Sussex vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng trên toàn thế giới.

*Theo Express UK/People