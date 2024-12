Hợp đồng trị giá 80 triệu bảng Anh (hơn 2500 tỷ đồng) giữa vợ chồng Harry và Meghan với Netflix sẽ kết thúc vào mùa thu năm sau. Một số chuyên gia Hollywood dự đoán bất kỳ thỏa thuận mới nào với Netflix cũng sẽ không có quy mô tương tự do số lượng nội dung mà cặp đôi thực sự sản xuất còn hạn chế. Cho đến nay, nhà Sussex đã phát hành bốn chương trình cho Netflix, bao gồm: Polo, ra mắt tháng trước; Heart of Invictus, ra mắt năm ngoái; Live to Lead và bộ phim tài liệu gây tranh cãi Harry & Meghan, cả hai đều được phát hành vào năm 2022.

Vào tháng 4, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã công bố hai dự án mới cho Netflix. Dự án đầu tiên là về môn polo, đã được phát hành vào đầu tháng này. Dự án thứ hai là một chương trình “tôn vinh niềm vui nấu nướng, làm vườn, giải trí và tình bạn”. Meghan sẽ phụ trách loạt phim thứ hai, được cho là trùng với thời điểm ra mắt thương hiệu phong cách sống của cô, American Riviera Orchard. Cả hai vợ chồng đều là nhà sản xuất và điều hành cho phim tài liệu Polo.

Chương trình nấu ăn được cho là đã hoàn tất quá trình quay phim vào đầu mùa hè. Tuy nhiên, rất ít chi tiết được chia sẻ về tiêu đề hoặc ngày phát hành dự kiến. Theo tờ Mail, một nguồn tin nội bộ của Netflix cho biết sau thất bại của Polo trong việc thu hút sự quan tâm, chương trình nấu ăn của Meghan "có thể sẽ không bao giờ được phát sóng". Một số nguồn tin khác cho rằng chương trình có thể được phát hành nhưng sẽ là "ván bài quyết định" cho nhà Sussex, bởi tương lai của họ với gã khổng lồ trực tuyến vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguồn tin này cho biết thêm chi tiết về dự án của Meghan chỉ được chia sẻ với "một nhóm nhỏ giám đốc điều hành ở Mỹ". Họ nói với tờ Mail: "Sẽ không có thêm hợp đồng nào nữa. Có thể sẽ có một vài chương trình riêng lẻ, nhưng chỉ vậy thôi." Một nguồn tin khác ở California cho biết: "Đây là ván bài quyết định. Mọi người nói rằng Netflix đã kiệt sức." Một giám đốc điều hành bổ sung: "Chương trình của cô ấy sẽ phải là một cú hit cực lớn để xoay chuyển thỏa thuận của họ và danh tiếng của họ ở thị trấn này."

Trong khi đó, các nguồn tin cho rằng việc ra mắt chương trình của Meghan có thể sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2025, giữa cuối tháng 2 và tháng 3. Lý do là vì Thế vận hội Invictus của Vương tử Harry diễn ra tại Whistler (Canada) vào đầu tháng 2 và nó không nằm trong lịch trình của Netflix vào tháng 1. Harry và Meghan đã chứng kiến sản phẩm thứ tư của họ với Netflix được phát hành vào thứ Ba tuần trước.

Polo theo chân những vận động viên đẳng cấp thế giới trên sân cỏ và ngoài đời, với môn thể thao “quyến rũ” được quảng cáo trong trailer là nơi thể hiện những “chàng trai lấm bẩn, đẫm mồ hôi… cưỡi ngựa”. Bộ phim nhìn chung nhận được những đánh giá tiêu cực, với tờ Guardian gọi nó là "ồn ào và kén người xem" và Decider kêu gọi độc giả bỏ qua nó vì nó "hầu hết là nhàm chán". Về thành tích, Polo không lọt top 10 chương trình phổ biến của Netflix tại bất cứ thị trường nào.

