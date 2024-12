Vào ngày 19/12, Thân vương William và Vương phi Kate (cùng 42 tuổi) đã gửi lời chúc Giáng sinh tới công chúng. Thiệp Giáng sinh năm 2024 của họ in hình ảnh gia đình được trích từ video Vương phi Kate công bố ngày 9/9, thông báo cô đã hoàn thành liệu trình hóa trị. Bức ảnh chụp Thân vương William và Vương phi Kate ngồi cùng ba con là Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử Louis (6 tuổi), tay đan vào nhau. Đây là hình ảnh quen thuộc từ video do Will Warr quay vào tháng 8 tại Norfolk, nơi gia đình có một ngôi nhà ở nông thôn và cũng là nơi họ đón Giáng sinh năm nay.

Thiệp mừng Giáng sinh 2024 của gia đình Thân vương William và Vương phi Kate

Trên tấm thiệp có dòng chữ: "Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới" được chia sẻ qua một video ngắn trên mạng xã hội của cặp đôi. Trong video, tấm thiệp được đặt trên bàn, phía sau là cây thông Noel lấp lánh cùng hiệu ứng tuyết rơi. Việc sử dụng lại một bức ảnh gia đình đã được công bố trước đó đánh dấu sự khác biệt so với những năm gần đây, khi Thân vương William và Vương phi Kate thường chia sẻ những bức ảnh hoàn toàn mới cho thiệp Giáng sinh.

Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của cả gia đình là tại buổi hòa nhạc Together at Christmas do Vương phi Kate tổ chức ở Tu viện Westminster vào ngày 6/12. Đây cũng là lần đầu tiên các con của họ xuất hiện trước công chúng sau sáu tháng. Sophie Mirman, người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Trotters - thương hiệu thiết kế chiếc áo khoác màu đỏ tía của Công chúa Charlotte, chia sẻ về sự đoàn kết của gia đình: "Đó là một năm khó khăn đối với họ, thật tuyệt vời khi thấy họ được ở bên nhau".

Mặc dù việc ít khi thấy các con của Thân vương William và Vương phi Kate xuất hiện trước công chúng không có gì bất thường, nhưng sự kiện này cũng đánh dấu một trong số ít lần Vương phi Kate xuất hiện công khai trong năm cô thông báo đang điều trị ung thư. Thân vương và Vương phi xứ Wales luôn cố gắng mang lại cho các con một tuổi thơ bình thường nhất có thể, đồng nghĩa với việc ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Cung điện Kensington cho biết vào tháng 1 rằng Vương phi Kate đã "phẫu thuật ổ bụng theo kế hoạch" và sẽ tạm thời giảm bớt các nhiệm vụ theo lời khuyên của bác sĩ. Đến tháng 3, Vương phi chia sẻ rằng cô phát hiện mình bị ung thư sau cuộc phẫu thuật và đã bắt đầu điều trị hóa trị. Vương phi Kate gần như vắng bóng khỏi các hoạt động công khai trong suốt năm 2024 để ưu tiên cho sức khỏe. Đến ngày 9/9, cô thông báo "với sự nhẹ nhõm" rằng đã hoàn thành hóa trị.

Buổi hòa nhạc Together at Christmas là sự kiện quan trọng nhất của Vương phi Kate sau khi thông báo hoàn thành hóa trị. Tại đây, cô đã có những chia sẻ cá nhân đáng chú ý về cuộc sống của mình với một nghệ sĩ biểu diễn: "Tôi không biết năm nay sẽ là một năm như vậy… thật bất ngờ".

Theo People