Năm 2020, Vương tử Harry và Meghan Markle đã từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, chưa đầy hai năm sau đám cưới cổ tích tại Windsor năm 2018. Họ chuyển đến Montecito, California (Mỹ) và hiện đang sống trong một biệt thự trị giá 11 triệu bảng Anh cùng hai con. Lý do được đưa ra lúc bấy giờ là mong muốn độc lập tài chính và có cuộc sống riêng tư hơn. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu trên Netflix năm 2022 và cuốn hồi ký "Spare" của Harry năm 2023 lại hé lộ nhiều yếu tố khác đằng sau quyết định này.

Phóng viên Rhiannon Mills cho biết trong một cuộc trò chuyện riêng với cô ở New Zealand năm 2015, Harry đã thổ lộ mong muốn được "rời đi" nhưng trách nhiệm với Nữ vương đã ngăn cản anh. Cô Mills kể lại trên chương trình Royal Exclusive Show của tờ The Sun: "Tôi hỏi anh ấy 'Anh có bao giờ nghĩ đến việc rời đi không?' Anh ấy đáp 'Có, tôi rất muốn. Tôi rất muốn rời đi. Nhưng tôi không thể vì tôi cần phải hỗ trợ Nữ vương'." . Cô Mills nhấn mạnh: "Điều đó luôn in đậm trong tâm trí tôi. Anh ấy không nói điều này trước ống kính, mà chỉ chia sẻ trong một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn với tôi. Vì vậy, bất cứ khi nào có ai nói với tôi rằng Meghan là lý do họ rời đi, cuộc trò chuyện đó lại hiện lên trong đầu tôi, bởi vì anh ấy luôn sẵn có ý định đó. Tôi nghĩ Meghan đến và nói, 'nắm tay em và chúng ta sẽ cùng nhau rời đi'." .

Tuy nhiên, một số chuyên gia hoàng gia khác lại không đồng tình với quan điểm này. Họ vẫn cho rằng Meghan là động lực chính đằng sau quyết định của Harry. Nhiếp ảnh gia hoàng gia Arthur Edwards, phát biểu trên chương trình Royal Exclusive Live đầu tiên của The Sun, tin rằng Công tước đã thay đổi khi gặp vợ mình. Ông Edwards nhận định: "Meghan nói 'chúng ta sẽ đi' và thế là xong. Như chúng ta thấy, anh ấy đã đưa ra quyết định đó và biến mất. Đó là lựa chọn của anh ấy." .

Harry gặp Meghan vào năm 2016 và cầu hôn cô hơn một năm sau đó. Họ kết hôn năm 2018 và chào đón con trai đầu lòng Archie vào năm 2019, trước khi chuyển ra nước ngoài chưa đầy một năm sau đó.

Theo Express