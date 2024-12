Các thành viên nhỏ tuổi của Hoàng gia Anh đều sở hữu những tài năng riêng. Hoàng tử William từng tiết lộ con trai út của mình, Hoàng tử Louis (6 tuổi), đang học chơi trống. Trong khi đó, Công chúa Charlotte không chỉ yêu thích múa ba lê giống như bà nội quá cố, Vương phi Diana, mà cô bé còn thừa hưởng một tài năng đặc biệt từ bà cố là Nữ vương Elizabeth II.

Tác giả Hoàng gia Phil Dampier chia sẻ với tờ Hello!: "Tôi được biết Công chúa Charlotte cũng thừa hưởng từ cố Nữ vương khả năng bắt chước các nhân vật nổi tiếng một cách xuất sắc. Điều này sẽ rất hữu ích vào dịp Giáng sinh khi Hoàng gia Anh tụ họp tại Sandringham để chơi trò chơi đố chữ. Nữ vương Elizabeth từng khiến gia đình cười nghiêng ngả với màn hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng thế giới".

Không chỉ vậy, phát thanh viên Gyles Brandreth từng chia sẻ trên chương trình A Right Royal Podcast của Hello! rằng cố Nữ vương có thể bắt chước giọng điệu vùng miền từ khắp nơi trên nước Anh". Bên cạnh tài năng bắt chước, Công chúa Charlotte cũng rất đam mê khiêu vũ. Ông Phil cho biết Công chúa "đã rất thích thú khi được mẹ đưa đến trường quay Strictly Come Dancing và xem vở diễn Hồ Thiên Nga tại Nhà hát London Coliseum vào năm 2023".

Năm vừa qua là một năm khó khăn đối với Hoàng gia Anh khi cả Quốc vương và Vương phi xứ Wales đều phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Trong thời gian này, Công chúa Charlotte nhỏ bé đã thể hiện sự quan tâm và bảo vệ mẹ khi đồng hành cùng Vương phi Kate tại sự kiện Trooping the Colour và Wimbledon trong mùa hè.

Ông Phil chia sẻ thêm: "Tôi được biết rằng mặc dù Vương phi xứ Wales vẫn chăm sóc các con trong quá trình điều trị ung thư và trấn an chúng rằng cô đang hồi phục tốt, nhưng Charlotte lại là nguồn sức mạnh to lớn cho mẹ. Winston Churchill từng nói về cố Nữ vương Elizabeth khi bà còn nhỏ rằng ông chưa từng thấy sự trưởng thành nào ở một người trẻ như vậy, và Charlotte dường như đã thừa hưởng đặc điểm đó từ bà cố, người mà cô bé có nét giống một cách kỳ lạ. Charlotte làm mẹ vui lên khi cô ấy cần nhất và chăm sóc mẹ cũng như các anh em trai. Cô bé có một khả năng kỳ lạ là nói đúng lúc, đúng chỗ".

Với phẩm chất đáng quý này, Phil nhận định: "Charlotte dường như có một sức mạnh nội tại, điều này một ngày nào đó sẽ trở nên vô giá khi cô bé là người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng". Công chúa Charlotte, người sẽ tròn 10 tuổi vào tháng 5 tới, được cho là một học sinh nổi tiếng tại Trường Lambrook ở Berkshire (Anh).

Theo Hello!