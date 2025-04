Meghan đã đăng tải những bức ảnh đầy yêu thương của con trai Archie (5 tuổi) và con gái Lilibet (3 tuổi) trên Instagram. Trong bức ảnh đầu tiên, Meghan xuất hiện cùng hai con trước một vườn hồng khoe sắc, tay cô cầm một bông hồng màu hồng dưới ánh nắng chan hòa. Meghan chú thích: "Chủ nhật tràn đầy yêu thương... với những tình yêu nhỏ của tôi".

Việc Meghan chia sẻ ảnh các con diễn ra chỉ vài giờ sau khi cô tiết lộ giọng Mỹ ngọt ngào của Công chúa Lilibet. Trong một đoạn clip đăng trên Instagram Stories, khi được mẹ hỏi về mẻ mứt dâu tây, cô bé Lilibet đã trả lời bằng giọng California dễ thương. Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước giọng nói "ngọt ngào" và đáng yêu của cô bé.

Nữ công tước cũng đăng tải một số video ghi lại cảnh hai mẹ con cùng nhau làm mứt. Meghan cho một mẻ dâu tây tươi vào nồi màu xanh đang sôi trên bếp, rồi hỏi: "Lili, con nghĩ sao nào?". Lilibet đáp lại: "Con nghĩ nó thật đẹp". Đoạn video cho thấy Lilibet, khuôn mặt không quay rõ, cầm chiếc thìa gỗ nếm thử mứt As Ever do mẹ làm.

Trước đó, đoạn clip về Lilibet được Meghan chia sẻ sau một story mang dòng chữ "Những ngày cuối tuần ấm cúng của gia đình", kèm hình ảnh cà rốt, cam và hoa hồng được sắp xếp tinh tế. Ngoài ra, Meghan còn đăng một video ngắn ghi lại cảnh cô và Archie cho cá Koi ăn. Giọng nói hào hứng của cậu bé vang lên trong nền video: "Mẹ ơi, xem này!".

Dịp này cũng đánh dấu sự ra mắt các sản phẩm được mong đợi từ lâu trong dự án kinh doanh mới của Meghan, bao gồm mứt dâu tây giá 11 bảng Anh và mật ong phiên bản giới hạn giá 22 bảng Anh. Trong năm nay, Meghan đã trở nên cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh các con. Trước đó, vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, cô cũng đã đăng một bức ảnh đáng yêu ghi lại khoảnh khắc Vương tử Harry bế Công chúa Lilibet trong vòng tay ấm áp.

Theo The Sun