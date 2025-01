Chương trình nấu ăn và phong cách sống mới của Meghan Markle mang tên “With Love, Meghan” sẽ lên sóng Netflix vào ngày 15/1 tới. Gồm 8 tập, chương trình hứa hẹn đưa tên tuổi của Nữ công tước 43 tuổi trở lại tâm điểm truyền thông. Bên cạnh việc trổ tài nấu nướng, Meghan sẽ trò chuyện cùng những người bạn nổi tiếng, bao gồm các nữ diễn viên người Mỹ Mindy Kaling và Abigail Spencer. Vương tử Harry cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi trong chương trình được quay tại một biệt thự gần nhà của cặp đôi ở Montecito.

Mặc dù người hâm mộ háo hức chờ đón, chương trình cũng có thể đối mặt với làn sóng chỉ trích, nhất là sau những bình luận trái chiều về trailer trên YouTube. Tuy nhiên, theo chuyên gia PR Edward Coram-James (CEO của Go Up), Nữ công tước xứ Sussex "sẽ ổn" ngay cả khi chương trình không đạt được thành công như mong đợi, tương tự như series Polo của Harry phát hành tháng trước. Ông Coram-James chia sẻ độc quyền với Express.co.uk: "Thực lòng tôi nghĩ Meghan sẽ ổn thôi, bất kể 'With Love, Meghan' có kết quả ra sao. Cô ấy không phải là người đặt cược mọi thứ vào một dự án duy nhất. Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trước công chúng và rõ ràng cô ấy đã học được cách đương đầu với khó khăn".

Chuyên gia nhận định rằng ngay cả khi chương trình không thu hút lượng người xem cao, nữ công tước vẫn có thể "chuyển hướng" sang một dự án khác, điều mà cô đã từng làm trước đây. Ông nói thêm: "Đúng là Archetypes đã không gây sốt như một số người mong đợi, và Pearl đã bị hủy bỏ - nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy hết lựa chọn. Nếu một chương trình không hiệu quả, cô ấy có thể dễ dàng chuyển hướng". Trước đó, podcast "Archetypes" và series hoạt hình "Pearl" của Meghan đều không đạt được thành công như mong đợi.

Trong phần mô tả chính thức, Netflix cho biết: "Đây là một series đầy cảm hứng, do Meghan, Nữ công tước xứ Sussex sản xuất, tái hiện thể loại chương trình phong cách sống, kết hợp giữa hướng dẫn thực hành và những cuộc trò chuyện thẳng thắn với bạn bè, cả mới lẫn cũ. Meghan chia sẻ những mẹo vặt cá nhân, đề cao sự vui vẻ hơn là sự hoàn hảo và nhấn mạnh việc tạo ra cái đẹp thật dễ dàng, ngay cả trong những điều bất ngờ. Cô và khách mời xắn tay áo vào bếp, làm vườn và hơn thế nữa, đồng thời mời bạn cùng tham gia". Chương trình sẽ được phát hành vào thứ Tư và có sẵn trên Netflix cho các thuê bao.

