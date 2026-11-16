Megaspeed chính thức lên tiếng về Alice Huang sau ồn ào tình ái với cựu CEO NVIDIA

Những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa cựu CEO NVIDIA Jensen Huang và nữ CEO Alice Huang vẫn đang tiếp tục thu hút truyền thông. Gần nhất Megaspeed - công ty công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore được nhắc đến những liên quan đến CEO Alice Huang - đã chính thức lên tiếng.

Theo CNBC, ngày 15/11, Megaspeed cho biết bà Alice Huang đã chính thức nghỉ việc tại công ty kể từ ngày 30/8/2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vị trí nào tại đây.

Trong tuyên bố gửi qua email cho CNBC, đại diện Megaspeed nhấn mạnh: “Megaspeed không bình luận về các vấn đề cá nhân và riêng tư của bà Huang”.

Trụ sở Megaspeed (Ảnh: Getty Images)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Megaspeed đang nhận được nhiều sự chú ý sau những thông tin liên quan đến Alice Huang và cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Trước đó, Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ giữa ông và nữ cựu lãnh đạo Megaspeed.

Jensen Huang cũng đã từ chức CEO NVIDIA vào ngày 12/11, những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông tiếp tục gây chú ý. Một trong những người được cho là có quan hệ với ông được truyền thông đề cập là cấp dưới trực tiếp.

(Ảnh chụp màn hình/ Newscom)

Không chỉ lên tiếng về tình trạng công việc của Alice Huang, Megaspeed còn đề cập đến những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của công ty.

Megaspeed tự giới thiệu là đối tác kinh doanh cốt lõi của NVIDIA trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây tại khu vực. Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán sử dụng GPU của NVIDIA. Đây là loại chip chuyên dụng có khả năng thực hiện nhiều phép tính cùng lúc.

Có văn phòng tại Singapore và Indonesia, Megaspeed từng đối mặt với sự chú ý của truyền thông và cơ quan chức năng liên quan đến nghi vấn chip được cung cấp thông qua hoạt động kinh doanh của công ty bị chuyển hướng sang các khách hàng tại Trung Quốc.

Trong tuyên bố mới nhất, doanh nghiệp khẳng định những thông tin trên truyền thông về hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và mạng lưới vận hành toàn cầu của mình chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh. Công ty cũng cho biết đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Đại diện Megaspeed cho biết công ty xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát hoạt động cũng như chuỗi cung ứng trên toàn cầu nhằm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó có các yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và quy định tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp hoạt động.

Megaspeed cho biết sẽ tiếp tục rà soát các thông tin được truyền thông đăng tải và trao đổi thêm với các bên liên quan khi cần thiết.

(Nguồn: CNBC)