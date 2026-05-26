Mega Live mừng sinh nhật VnShop: Hút gần 4 triệu lượt xem, nhiều KOLs góp mặt

Gần 4 triệu lượt xem, hàng nghìn voucher "cháy" chỉ sau ít phút mở bán

Diễn ra liên tục trong 10 tiếng, Mega Live "Đại tiệc sinh nhật 10 tuổi" của VnShop nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng săn sale. Chương trình ghi nhận hơn 3,85 triệu lượt xem cùng 11.500 lượt bình luận và tương tác. Những con số này phần nào phản ánh sức hút của loạt ưu đãi được VnShop và các thương hiệu tham gia chuẩn bị riêng cho dịp sinh nhật.

Ngay từ khi livestream bắt đầu, phần bình luận đã liên tục sôi động với các lượt tương tác tham gia minigame, săn mã giảm giá… Theo thống kê từ Ban tổ chức, khoảng 6.000 voucher đã được người dùng sử dụng trong suốt chương trình, trong đó nhiều voucher giá trị cao nhanh chóng hết lượt nhận chỉ sau vài phút xuất hiện.

Góp mặt trong Mega Live là hàng loạt thương hiệu thuộc nhiều ngành hàng như Lemonade, Nagakawa, Dreame/Mova, Vedan, Beanstalk, Meiji, Nature's Way, Elise, ShopDunk, Na Korea, Nestlé Milo…

Nhiều sản phẩm với ưu đãi hấp dẫn xuất hiện trong Mega Live Đại tiệc sinh nhật 10 tuổi của VnShop.

Sức hút của phiên Mega Live cũng được thể hiện qua khoảng 3.000 sản phẩm bán hết trong các khung giờ cao điểm, tạo nên những thời điểm "bùng nổ" khi lượng người dùng đồng thời truy cập để săn ưu đãi tăng mạnh.

Trên mạng xã hội và các hội nhóm mua sắm, nhiều người dùng cũng chia sẻ trải nghiệm "chốt đơn" thành công với mức giá hấp dẫn. Theo VnShop, nhóm ngành hàng Mẹ & Bé, Gia dụng là những lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất, ghi nhận lượng đơn hàng và mức độ quan tâm vượt dự kiến.

Đặc biệt, một trong những yếu tố giúp Mega Live sinh nhật VnShop duy trì sức nóng là sự góp mặt của nhiều khách mời quen thuộc với khán giả truyền hình. MC Thành Trung, diễn viên Thái Dương, diễn viên Lưu Mạnh Dũng (Dũng Hớn) cùng bà Lưu Nga – nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise – đã xuất hiện trong khung giờ đặc biệt để giao lưu và giới thiệu các chương trình ưu đãi dành riêng cho người xem livestream.

MC Thành Trung và nhiều diễn viên, KOL nổi tiếng có mặt trong phiên livestream sinh nhật VnShop.

Từ cuộc đua săn deal đến xu hướng mua sắm an tâm trên ứng dụng ngân hàng

Hoạt động livestream của VnShop được xây dựng xoay quanh trải nghiệm mua sắm an tâm với các sản phẩm chính hãng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận ưu đãi ngay trên những nền tảng quen thuộc như app ngân hàng, VNPAY App và website vnshop.vn .

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, xu hướng mua sắm tích hợp trực tiếp trên ứng dụng tài chính đang nhận được nhiều sự chú ý.

Thay vì phải cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, nhận ưu đãi và thanh toán ngay trong hệ sinh thái quen thuộc, đồng thời hưởng lợi từ các chương trình khuyến mại độc quyền.

VnShop quy tụ hàng ngàn sản phẩm chính hãng từ nhiều thương hiệu uy tín, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dùng.

Đại diện VnShop chia sẻ: "Chúng tôi cam kết mang tới môi trường mua sắm 100% hàng chính hãng với mức giá cạnh tranh, đồng thời giúp người dùng có trải nghiệm mua sắm an tâm, thuận tiện và chất lượng. Sinh nhật 10 tuổi là dịp để VnShop gửi lời cảm ơn tới khách hàng thông qua những chương trình ưu đãi thiết thực và những trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn".

Sau khi Mega Live Đại tiệc sinh nhật VnShop khép lại, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng các deal nổi bật vẫn tiếp tục được cộng đồng người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến gắn với yếu tố chính hãng, tiện lợi và an tâm đang ngày càng trở thành sự ưu tiên của người tiêu dùng hiện đại.